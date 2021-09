Eccellenza, Ponsacco presenta le nuove maglie 2021/2022: un omaggio alla storia e alla tradizione

In attesa del debutto in campionato contro la Colligiana (domenica 3 ottobre), la società rossoblù svela le nuove divise di Tavano e compagni

Nella settimana che porta il Ponsacco al debutto in campionato, in programma domenica 3 ottobre in casa contro la Colligiana, la società rossoblù presenta le nuove maglie per la stagione 2021/2022, nel segno della tradizione.

Come spiegato dalla società con un post sulla propria pagina Facebook, la prima maglia, dai classici colori rossoblù, è quella del centenario e rappresenta un omaggio ai 100+1 anni di storia del calcio a Ponsacco; la seconda maglia, "Bianca Orso", è invece in onore del popolo Ponsacchino e del tifo della Tana dell'Orso.

Adesso è davvero tutto pronto per l'inizio di un campionato in cui il Ponsacco auspica di scrivere pagine importanti della sua storia.