Eccellenza, Ponsacco: per il centrocampo c'è il baby Fortunati

E' un Ponsacco ambizioso quello che si appresta a disputare il campionato di Eccellenza 2021/22. Mentre i ragazzi di mister Paci proseguono la preparazione tra allenamenti ed amichevoli, il D.S. Corradetti, nonostante una campagna acquisti già importante che ha portato in rossoblù un "pezzo da novanta" come Francesco Tavano, si dimostra vigile sul mercato non lasciandosi scappare l'occasione di tesserare un buon prospetto come Davide Fortunati.

Il giovanissimo centrocampista, svincolatosi al termine della scorsa stagione dalla Carrarese (squadra nella quale è cresciuto), arriva a Ponsacco dopo essersi allenato alla Pistoiese nelle ultime settimane e rappresenta un prezioso innesto per la mediana ponsacchina grazie, in particolar modo, alle sue doti tecniche tutt'altro che comuni. Fortunati è reduce da una prima parte del 2021 trascorsa in prestito al Real Forte Querceta in Serie D e, a soli 18 anni, veniva considerato uno dei fiori all'occhiello del vivaio della Carrarese, tanto da essere aggregato con assiduità alla prima squadra guidata da Silvio Baldini e da collezionare tre presenze in Coppa Italia (una nella stagione 19/20, due in quella conclusa soltanto un paio di mesi fa).

L'auspicio del Ponsacco è che Fortunati riesca ad affermarsi in maglia rossoblù, ritrovando quella continuità perduta nell'ultimo anno e contribuendo a scrivere pagine importanti di una stagione che si preannuncia tutta da vivere.