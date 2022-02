Eccellenza, Ponsacco-Tuttocuoio 4-1: show dei rossoblù nel segno di Tavano

Nel giorno del suo ritorno in campo dopo oltre due mesi, il Ponsacco batte 4-1 il Tuttocuoio al "Comunale" grazie ad una prestazione dominante per larga parte del match. Eppure l'approccio alla partita non è stato dei migliori: i rossoblù, in campo con cinque nuovi acquisti dal 1', entrano abbastanza spaesati e subiscono lo 0-1 al 10', frutto di una giocata pregevole di Roberi Vota, che si libera in mezzo a due avversari e dal limite calcia di esterno sinistro sotto l'incrocio dei pali. Il gol incassato sveglia il Ponsacco, che comincia a carburare e col passare dei minuti prende il sopravvento. Alla mezz'ora Peric pareggia i conti su assist dalla destra di Paggini, poi a 4' dall'intervallo Tavano completa la rimonta insaccando nel sette da centro area. Nella ripresa prosegue il monologo dei padroni di casa, che arrotondano con due rigori (il primo al 55', il secondo al 75') trasformati da Tavano. Tripletta per il numero 10, tre punti importanti per il Ponsacco per ripartire col piede giusto.

Ponsacco - Tuttocuoio 4-1, il tabellino della partita

PONSACCO: Lista, Paggini, Calabrese, Mucci, Prete, Peric, Semboloni, Vannozzi, Zorica, Tavano, Cava. A disp.: Balli, Barsotti, Calzolari, Gufoni, Diawara, Penco, Ercoli, Capocelli. All.: Paci.

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Bertolucci, Rosa Illan, Vittorini, Fino, Curatelo, Chiti, Azzinnari, Orlandi, Roberi Vota. A disp.: Martinelli, Fiscella, Severi, Segantini, Puviani, Coppola, Pozzesi, Lazzarini, Baldini. All.: Marmugi.

Arbitro: Moncalvo di Collegno, coad. da Perlamagna di Carrara e Tarocchi di Prato

Reti: 10' Roberi Vota (T), 30' Peric (P), 41' Tavano (P), 55' Tavano (P), 75' Tavano (P)