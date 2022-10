Eccellenza, Cenaia ko nell'anticipo con il Ponte Buggianese

Prima battuta d'arresto in campionato per il Cenaia, che perde 1-0 contro il Ponte Buggianese nell'anticipo della sesta giornata. Sul neutro del 'Brizzi' di Margine Coperta (in attesa dell'agibilità dello Stadio 'Pertini' di Ponte Buggianese) va in scena una partita molto tirata, dal risultato in bilico per tutti i 90' più recupero. Nel corso dei primi 45' da segnalare un'emozione per parte: al 22' cross di Nardi per Pavani, il quale calcia di prima intenzione sulla traversa, poi al 36' punizione insidiosa di Pirone respinta da Citti. Tanta lotta a centrocampo e poco altro caratterizza la seconda frazione di gioco fino al gol decisivo, firmato da Nardi con un bolide direttamente da calcio di punizione. Inutili i tentativi finali dei ragazzi di Macelloni. Il sesto centro stagionale dell'attuale capocannoniere del campionato regala tre punti importantissimi al Ponte Buggianese, che sale a 11 punti in classifica, raggiungendo lo stesso Cenaia.

Ponte Buggianese - Cenaia 1-0, il tabellino della partita

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Perillo (75′ Lo Russo), Benvenuti, Citti R., Chelini, Zocco, Pievani (67′ Capetta), Sali (75′ Ferrari), Nardi, Granucci (55′ Micchi). A disp.: Grasso, Seghi, Secchi, Stobbia, Saquella. All.: Gutili.

CENAIA: Serafini A., Rossi (46′ Barsotti), Desii (85′ Gadiaga), Papini, Signorini, Pasquini, Penco (78′ Benassi), Caciagli, Pirone (60′ Cosi), Remedi, Freschi (46′ Pini). A disp.: Baroni, Novi, Degli Esposti, Brattoli. All.: Macelloni.

Arbitro: Corti di Prato

Rete: 85′ Nardi