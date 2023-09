Eccellenza, nella prima giornata pareggiano tutte le squadre della provincia

Comincia con un pareggio per tutte le squadre pisane la stagione 2023/24 in quattro match separati. Il Fratres Perignano, forte della sua rosa esperta, riesce ad andare in vantaggio al 19' della ripresa con un autogol degli ospiti ma i ragazzi di Cristiani vengono raggiunti poco più tardi dalla rete del subentrato Fall.

Forse ci potevamo aspeattare di più dai rossoblù così come dalla Cuoiopelli che si ferma sull'uno a uno contro il River Pieve, si portano in vantaggio i lucchesi al 20' con Canessa ma i biancorossi riescono a pareggiare al 28' della ripresa con la rete di Cavallini su assist di Benericetti.

Pareggia 0 a 0 lo Sporting Cecina contro il Tuttocuoio allenato da Ciccio Tavano, i pisani hanno trovato una quadratura della fase difensiva dopo il match di Coppa contro il Perignano perso 4 a 1, anche se la partita ha avuto diverse azioni dove le squadre sono state vicine a sbloccare il risultato come la traversa colpita da Skerma ma nel complesso si può dire equilibrata nonostante i due pericoli creati dall'attaccante cecinese.

Stesso risultato per il Geotermica che contiene la più forte Massese in un match dai ritmi bassi ma che impegna più volta la retroguardia dei pisani, in particolare su Vignali e nel finale con un salvataggio sulla linea sul tiro di Baracchini.

Fratres Perignano – Castelfiorentino 1 a 1 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Martinelli, Freschi, Petri, Mancini, Zefi, Ficarra, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Gamberucci, Pennini, Diaz, Bonni, Raffi, Gentile, Carrai D., Hoxha. All.: Cristiani Enrico

Castelfiorentino: Lupi, Maltinti, Casanova, Benvenuti, Campatelli, Mancini, Boni, Ercoli, Ferretti, Pieracci, Durante. A disp.: Neri, Castaldi, Tanzini, Duranti, Fall, Bruni, Ballerini, Bartalucci, Borri. All.: Scardigli Nico

Arbitra: Alessio Mauro di Pistoia

Reti: 19’ st Autorete, 28’ st Fall

Geotermica – Massese 0 a 0

Geotermica: Rossi, Bani, Landi N., Pashja, Caccio, Spagnoli, Dussol, Mecacci, Pellegrini, Scottu, Zoncu. A disp.: Bettarini, Mencari, Burini, Pruneti, Penco, Romeo, Amedei, Falca, Dakaj. All.: Ballerini Claudio

Massese: Paci, Marchini, Scarf, Del Pecchia, Terigi, Brizzi, Sidibe, Fortunati, Bracci, Vignali, Baracchini. A disp.: Azioni, Berti, Bertonelli, Frosina, Bonini L., Pucci, Bobbio, Costi, Catola. All.: Della Bona Giuseppe

Arbitra: Matteo Bruni di Siena

River Pieve – Cuoiopelli 1 a 1 (1 a 0)

River Pieve: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Babboni, Leshi, Rossi, Fruzzetti, Cecchini, Canessa, El Hadoui, Magera. A disp.: Tozzini, Bosi, Tocci, Dinucci, Byaze, Di Giulio, Penco, Bachini, Marzi. All.: Fanani Pacifico

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Bianchi, Colombini, Lucaccini R., Viola, Costanzo, Bertucci, Cavallini L., Regoli. A disp.: Brogi, Friuli, Lioci, Bagnoli, Benericetti, Guerrucci, Goretti, Razzauti, Fantini. All.: Falivena Robeto

Arbitra Marco Cazzavillan di Vicenza

Reti: 20’ pt Canessa, 28’ st Cavallini L.

Note: Espulso Cavallini L. per doppia ammonizione.

Sporting Cecina – Tuttocuoio 0 a 0

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Diagne, Bardini, Skerma, Pallecchi, El Falahi. A disp.: Barbanera, Milano C., Cionini, Modica, Giannini, Ghilli, Incorvaia, Perillo, Pecchia. All.: Miano Sebastiano

Tuttocuoio: Carcani N., Edu Mengue, Sorbo, Fino, Puleo, Remorini, Massaro, Rossi, Cateni, Chiti, Carrozza. A disp.: Iacoponi, Viti, Papi, Fiscella, Severi, Novi, Turini, Princiotta, Centonze. All.: Tavano Francesco

Arbitra Lorenzo Montefiori di Ravenna.