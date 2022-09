Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" l'anticipo Fucecchio-Tuttocuoio dà il via ad una quarta giornata che vede in San Miniato Basso-Fratres Perignano la partita sulla carta più importante. Quest'ultime sono tra le squadre più accreditate ai primi posti, ma l'avvio non è stato dei migliori soprattutto per i giallorossi, artefici di un solo punto in tre partite (cinque in altrettante gare per il Perignano). Il Cenaia fa visita al Certaldo per una sfida che si preannuncia molto interessante, mentre la Cuoiopelli ospita il Camaiore con l'intento di tornare a fare bottino pieno dopo due 0-0 consecutivi. In Promozione aprono la seconda giornata le partite Colli Marittimi-Atletico Piombino ed in notturna Ponsacco-Atletico Etruria. Domenica Saline e Geotermica vanno in trasferta sui campi di Atletico Maremma e Castiglioncello; San Miniato e Urbino Taccola si affrontano in un 'remake' del doppio confronto di Coppa con cui le due compagini hanno inaugurato la stagione.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 4ª giornata

Sabato 1 ottobre (ore 15)

Fucecchio - Tuttocuoio

Domenica 2 ottobre (ore 15)

Certaldo - Cenaia

Cuoiopelli - Camaiore

Massese - Castelfiorentino United

Montespertoli - San Marco Avenza

Ponte Buggianese - Armando Picchi

Pro Livorno Sorgenti - River Pieve

San Miniato Basso - Fratres Perignano

PROMOZIONE GIRONE C - 2ª giornata

Sabato 1 ottobre

(ore 15.30)

Colli Marittimi - Atletico Piombino

(ore 20.30)

Ponsacco - Atletico Etruria

Domenica 2 ottobre

(ore 15.30)

Atletico Maremma - Saline

Castiglioncello - Geotermica

Gambassi - Invictasauro

San Miniato - Urbino Taccola

Sporting Cecina - Sant'Andrea