Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione.

Nella categoria "Regina" tutti in campo di domenica. In casa le prime tre della classe: il Cenaia ospita l'ostica Massese, la Cuoiopelli riceve il Certaldo (fresco di qualificazione in finale di Coppa) ed il Fratres Perignano affronta il Montespertoli del nuovo capocannoniere del girone Del Pela. Trasferta a Ponte Buggianese per il San Miniato Basso: i giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Picchi per provare a risalire la classifica. Sfida importantissima in chiave salvezza per il Tuttocuoio contro il Castelfiorentino: in caso di successo al Leporaia i neroverdi uscirebbero dalla zona playout ai danni della stessa compagine fiorentina.

In Promozione la seconda giornata di ritorno si apre con due anticipi: Atletico Etruria-Ponsacco mette in palio tre punti d'oro nella corsa alla permanenza nella categoria (di fronte rispettivamente ultima e penultima in classifica), mentre il Colli Marittimi cerca il blitz in casa di un Piombino in ottima forma (quattro risultati utili consecutivi) per tentare il sorpasso al secondo posto sulla Geotermica, anch'essa impegnata in un match insidioso contro il Castiglioncello. A caccia dei tre punti anche l'Urbino Taccola, reduce da due sconfitte consecutive, ad Uliveto contro il San Miniato. Il Saline riceve l'Atletico Maremma con l'obiettivo di dimenticare il ko di Gambassi all'esordio nel nuovo anno.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 17ª giornata

Domenica 15 gennaio (ore 14.30)

Armando Picchi - Fucecchio

Camaiore - Pro Livorno Sorgenti

Cenaia - Massese

Cuoiopelli - Certaldo

Fratres Perignano - Montespertoli

Pontebuggianese - San Miniato Basso

River Pieve - San Marco Avenza

Tuttocuoio - Castelfiorentino United

PROMOZIONE GIRONE C - 15ª giornata

Sabato 14 gennaio (ore 14.30)

Atletico Etruria - Ponsacco

Atletico Piombino - Colli Marittimi

Domenica 15 gennaio (ore 14.30)

Geotermica - Castiglioncello

Invictasauro - Gambassi

Sant'Andrea - Sporting Cecina

Saline - Atletico Maremma

Urbino Taccola - San Miniato