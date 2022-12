Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" la capolista Cenaia è protagonista in uno dei tre anticipi della tredicesima giornata: gli arancioverdi fanno visita ad un Tuttocuoio alla necessaria ricerca di punti per provare a tirarsi fuori dalle "sabbie mobili" della classifica. Domenica pisane tutte in trasferta: il San Miniato Basso a Fucecchio per un derby cruciale, la Cuoiopelli a Massa per tornare a fare bottino pieno ed il Fratres Perignano sul campo della San Marco Avenza penultima.

In Promozione il big match dell'undicesima giornata è Colli Marittimi-Urbino Taccola, duello tra seconda e quarta in classifica. La Geotermica è ospite dell'Atletico Maremma, il San Miniato prova l'impresa a Cecina. Testa a testa tra Atletico Etruria (11 punti) e Sant'Andrea (10) a Collesalvetti. Il Ponsacco cerca di uscire dalla crisi contro il Saline sul neutro di Certaldo.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 13ª giornata

Montespertoli - Ponte Buggianese

Pro Livorno Sorgenti - Certaldo

Tuttocuoio - Cenaia

Domenica 4 dicembre (ore 14.30)

Castelfiorentino United - Armando Picchi

Fucecchio - San Miniato Basso

Massese - Cuoiopelli

River Pieve - Camaiore

San Marco Avenza - Fratres Perignano

PROMOZIONE GIRONE C - 11ª giornata

Domenica 4 dicembre (ore 14.30)

Atletico Etruria - Sant'Andrea

Atletico Maremma - Geotermica

Atletico Piombino - Invictasauro

Colli Marittimi - Urbino Taccola

Gambassi - Castiglioncello

Ponsacco - Saline

Sporting Cecina - San Miniato