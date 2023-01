Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione.

Nella categoria "Regina" ad aprire la prima giornata del girone di ritorno è l'anticipo del "Pagni" tra San Miniato Basso e Armando Picchi, rispettivamente quartultima ed ultima forza del torneo. Tutte in trasferta le prime tre della classe. Mentre la Cuoiopelli è ospite della San Marco Avenza per un quasi testa-coda, Cenaia e Fratres Perignano sono attese sugli ostici campi di Pro Livorno Sorgenti e Massese. Quattro giorni dopo il pareggio nel recupero contro la San Marco Avenza, il Tuttocuoio torna in campo a Montespertoli.

In Promozione inaugurano il 2023 due anticipi, tra cui il confronto tra Castiglioncello ed Urbino Taccola. Gli ulivetesi puntano a fare bottino pieno per rimanere attaccati al secondo posto e riscattare la brutta sconfitta di Gambassi nell'ultima gara prima della sosta. Domenica due derby in programma: le quotate Colli Marittimi e Geotermica se la vedono con Atletico Etruria e Ponsacco, formazioni attualmente in coda alla classifica. Il Saline prova a prolungare la serie di cinque vittorie consecutive in quel di Gambassi; il San Miniato riceve a La Scala il Sant'Andrea.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 16ª giornata

Sabato 7 gennaio (ore 14.30)

San Miniato Basso - Armando Picchi

Domenica 8 gennaio (ore 14.30)

Castelfiorentino United - River Pieve

Certaldo - Pontebuggianese

Fucecchio - Camaiore

Massese - Fratres Perignano

Montespertoli - Tuttocuoio

Pro Livorno Sorgenti - Cenaia

San Marco Avenza - Cuoiopelli

PROMOZIONE GIRONE C - 14ª giornata

Sabato 7 gennaio (ore 14.30)

Castiglioncello - Urbino Taccola

Sporting Cecina - Invictasauro

Domenica 8 gennaio (ore 14.30)

Atletico Maremma - Atletico Piombino

Colli Marittimi - Atletico Etruria

Gambassi - Saline

Ponsacco - Geotermica

San Miniato - Sant'Andrea