Eccellenza e Promozione, gli anticipi: Cenaia primo per una notte. Il Ponsacco riapre la corsa salvezza

In attesa della sfida domenicale tra le altre due capolista di Eccellenza girone A, il Cenaia non sbaglia e si aggiudica con un netto 3-0 l'anticipo contro il Ponte Buggianese. Al Favilli gli arancioverdi spezzano lo stallo iniziale al 33', quando Remedi finalizza un ottimo servizio dalla sinistra di Cosi. Il raddoppio arriva nell'immediato rientro dall'intervallo: Papini controlla un lancio sulla sinistra, entra in area e buca Citti. Sterile la reazione dei pistoiesi, che all'88' subiscono anche la terza rete, firmata da Rossi con un sensazionale coast-to-coast. Cenaia primo in solitaria per una notte.

Nell'altra gara della categoria "Regina" in programma di sabato, il Tuttocuoio cede 0-1 al Certaldo al termine di un match equilibrato e povero di emozioni. A decidere l'incontro è la rete al 34' del primo tempo di Zanaj, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Terza sconfitta consecutiva per i neroverdi, che restano in terzultima posizione.

In Promozione girone C successo vitale per il Ponsacco: i rossoblù superano 2-1 il Gambassi al Comunale e, almeno momentaneamente, oltre ad abbandonare l'ultima posizione riaprono la corsa salvezza (sei punti dalla zona 'tranquilla'). Botta e risposta tra Caponi (13') ed Angioli (45') nel primo tempo, allungo decisivo al 59' con Mascena Borges su rigore. I tre punti mancavano alla formazione ponsacchina dal 16 ottobre.