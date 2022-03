Eccellenza e Promozione: la guida completa a playoff e playout

Ultime giornate della regular season e poi, per i campionati di Eccellenza e Promozione, scatterà l'ora di playoff e playout. Qui la guida comprensiva di date e regolamento (fonte: toscana.lnd.it):

Eccellenza

PRIME CLASSIFICATE. Le vincenti dei tre gironi (A, B e C) si sfidano in un triangolare andata e ritorno: le Società che si classificano ai primi due posti del triangolare vengono promosse alla prossima Serie D, mentre la Società che si classifica al terzo posto del triangolare accede agli spareggi in fase nazionale. Andata: DOMENICA 24/4 (1^ gara), MERCOLEDÌ 27/4 (2^ gara), DOMENICA 1/5 (3^ gara). Ritorno: DOMENICA 8/5 (1^ gara), MERCOLEDÌ 11/5 (2^ gara), DOMENICA 15/5 (3^ gara).

PLAYOFF. Partecipano le Società classificate dal secondo al quinto posto in ciascuno dei tre gironi (A, B e C): semifinali DOMENICA 24/4, finale DOMENICA 1/5. Le tre vincitrici proseguono con un triangolare solo andata, in date: DOMENICA 8/5 (1^ gara), MERCOLEDÌ 11/5 (2^ gara), DOMENICA 15/5 (3^ gara). La Società che si aggiudica il triangolare accede, assieme alla perdente del playoff tra le prime classificate, agli spareggi in fase nazionale.

PLAYOUT TERZULTIME CLASSIFICATE. Triangolare andata e ritorno tra le squadre classificate al terzultimo posto nei tre gironi (10° posto dei gironi A e C in quanto a 12 squadre, 11° posto del girone B in quanto a 13 squadre). Andata: DOMENICA 24/4 (1^ gara), MERCOLEDÌ 27/4 (2^ gara), DOMENICA 1/5 (3^ gara). Ritorno: DOMENICA 8/5 (1^ gara), MERCOLEDÌ 11/5 (2^ gara), DOMENICA 15/5 (3^ gara). La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede in Promozione.

Promozione

PLAYOFF. Partecipano le Società classificate dal secondo al quinto posto in ciascuno dei quattro gironi (A, B, C e D): semifinali DOMENICA 22/5, finale DOMENICA 29/5. Le quattro vincenti dei playoff disputano successivamente semifinali e finali per il 1° e 3° posto in date DOMENICA 5/6 (semifinali) e DOMENICA 12/6 (finali). Tutte le gare solo andata. La vincente viene promossa in Eccellenza, mentre le altre tre Società potranno accedervi in caso di completamento organico.

PLAYOUT. Due spareggi per ciascuno dei quattro gironi (A, B, C e D) al fine di definire le due Società per girone che retrocedono in Prima Categoria. Nei gironi A e B (a 14 squadre) la 10^ classificata affronta la 13^, mentre l'11^ se la vede con la 12^. Nei gironi C e D (a 13 squadre) la 9^ affronta la 12^, mentre la 10^ se la vede con l'11^. Gare andata e ritorno: DOMENICA 22/5 e DOMENICA 29/5.