Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: fari su Perignano-Cenaia, Urbino in Maremma

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 25ª giornata

Apre il turno il San Miniato Basso, di scena nell'anticipo in casa della Pro Livorno Sorgenti. Giallorossi a caccia dei tre punti per provare a superare al quartultimo posto in classifica il Tuttocuoio, a sua volta impegnato domenica al "Leporaia" contro il Camaiore. Partita dell'anno tra Perignano e Cenaia: al "Matteoli" si affrontano le due squadre che hanno dominato il campionato, attualmente in testa alla classifica a pari punti. Arancioverdi in vantaggio in virtù della vittoria per 2-0 nella gara d'andata. La Cuoiopelli cerca di dare continuità al successo di domenica scorsa col Tuttocuoio sull'ostico campo di Montespertoli. Di seguito il programma completo:

Sabato 11 marzo (ore 14.30): Pro Livorno Sorgenti-San Miniato Basso.

Domenica 12 marzo (ore 14.30): Castelfiorentino United-Pontebuggianese; Fratres Perignano-Cenaia; Massese-Certaldo; Montespertoli-Cuoiopelli; River Pieve-Armando Picchi; San Marco Avenza-Fucecchio; Tuttocuoio-Camaiore.

Promozione girone C - 23ª giornata

Continua la bagarre in zona playoff. In attesa dello scontro diretto del 15 marzo, Geotermica e Colli Marittimi provano a fare bottino pieno rispettivamente sul campo del Gambassi ed in casa col Sant'Andrea. In agguato l'Urbino Taccola, ospite dell'Atletico Maremma. Il Saline va a Piombino per la partita "della verità": con una vittoria i blucerchiati tornerebbero in lizza per i playoff, viceversa il rischio playout non sarebbe ancora evitato. Nelle "zone calde" della classifica doppia sfida importantissima: a Collesalvetti Atletico Etruria-Invictasauro, a Ponsacco i locali affrontano il San Miniato. Di seguito il programma completo:

Domenica 12 marzo (ore 15): Atletico Etruria-Invictasauro; Atletico Maremma-Urbino Taccola; Atletico Piombino-Saline; Colli Marittimi-Sant'Andrea; Gambassi-Geotermica; Ponsacco-San Miniato; Sporting Cecina-Castiglioncello.