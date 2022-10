Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" le squadre scendono in campo per la sesta giornata. Due le gare in programma al sabato, tra cui la trasferta della capolista Cenaia a Ponte Buggianese. L'altra formazione al vertice oltre agli arancioverdi, la Cuoiopelli, è protagonista domenica al 'Masini' nel big match di giornata contro il Fratres Perignano. Partita chiave per il San Miniato Basso, chiamato a sbloccarsi contro la rivelazione River Pieve al 'Pagni'; il Tuttocuoio proverà a dare continuità all'exploit contro la Pro Livorno sul campo del Certaldo. In Promozione anticipano Colli Marittimi e San Miniato, rispettivamente contro Gambassi (fuori) e Atletico Piombino (in casa). Domenica nessun derby pisano: Ponsacco, Geotermica e Urbino Taccola se la vedranno con le maremmane Atletico Maremma, Invictasauro e Sant'Andrea, mentre il Saline va a caccia dei primi tre punti sul campo del Castiglioncello e l'Atletico Etruria sarà ospite nel fortino della corazzata Sporting Cecina.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 6ª giornata

Sabato 15 ottobre (ore 15)

Ponte Buggianese - Cenaia

Pro Livorno Sorgenti - Montespertoli

Domenica 16 ottobre (ore 15)

Armando Picchi - Camaiore

Certaldo - Tuttocuoio

Cuoiopelli - Fratres Perignano

Fucecchio - Castelfiorentino United

Massese - San Marco Avenza

San Miniato Basso - River Pieve

PROMOZIONE GIRONE C - 4ª giornata

Sabato 15 ottobre (ore 15.30)

Gambassi - Colli Marittimi

San Miniato - Atletico Piombino

Domenica 16 ottobre (ore 15.30)

Atletico Maremma - Ponsacco

Castiglioncello - Saline

Urbino Taccola - S.Andrea

Geotermica - Invictasauro

Sporting Cecina - Atletico Etruria