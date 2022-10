Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" spazio alla settima giornata, con le squadre pisane tutte in campo di domenica. Sfida ad alta quota tra Cenaia e Cuoiopelli, entrambe prime inseguitrici del Fratres Perignano capolista, il quale ospita il Certaldo con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Tuttocuoio e San Miniato Basso si affrontano in un derby dai tre punti in palio fondamentali per dare una sterzata ad un inizio di stagione deludente. In Promozione scocca l'ora della quinta giornata, che prevede un interessantissimo derby Ponsacco-Urbino Taccola, rispettivamente terza e seconda forza del torneo. Atletico Etruria e Colli Marittimi ricevono Gambassi e Atletico Maremma, mentre la Geotermica va in trasferta a Sant'Andrea. Nell'altro duello 'pisano' in programma il Saline prova a sbloccarsi contro il San Miniato.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 7ª giornata

Sabato 22 ottobre (ore 15)

River Pieve - Fucecchio

Domenica 23 ottobre (ore 15)

Camaiore - Ponte Buggianese

Castelfiorentino United - Pro Livorno Sorgenti

Cenaia - Cuoiopelli

Fratres Perignano - Certaldo

Montespertoli - Massese

San Marco Avenza - Armando Picchi

Tuttocuoio - San Miniato Basso

PROMOZIONE GIRONE C - 5ª giornata

Domenica 23 ottobre (ore 15.30)

Atletico Etruria - Gambassi

Atletico Piombino - Sporting Cecina

Colli Marittimi - Atletico Maremma

Invictasauro - Castiglioncello

Ponsacco - Urbino Taccola

Saline - San Miniato

Sant'Andrea - Geotermica