Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione, il primo con orario d'inizio delle gare fissato alle 14.30. Nella categoria "Regina" squadre in campo per l'ottava giornata. Il Fratres Perignano capolista prova a continuare la sua corsa sul campo dell'Armando Picchi ultimo in classifica ed ancora a secco di vittorie. Rincorre la Cuoiopelli, attualmente al secondo posto, che riceve il River Pieve al 'Masini'. Cenaia e Tuttocuoio vanno rispettivamente a Camaiore e a Ponte Buggianese, mentre il San Miniato Basso ospita il Montespertoli in una sfida con tanti ex fiorentini adesso in giallorosso. In Promozione spazio al sesto turno. Reduci dai successi infrasettimanali in Coppa, Geotermica e Urbino Taccola affrontano tra le mura amiche Atletico Piombino e Saline. L'Atletico Etruria gioca a Castiglioncello, il Ponsacco a Gambassi. Sfida nei piani alti della classifica tra San Miniato e Colli Marittimi.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 8ª giornata

Domenica 30 ottobre - ore 14.30

Armando Picchi - Fratres Perignano

Camaiore - Cenaia

Certaldo - Castelfiorentino

Cuoiopelli - River Pieve

Fucecchio - Massese

Ponte Buggianese - Tuttocuoio

San Miniato Basso - Montespertoli

ore 17

Pro Livorno Sorgenti - San Marco Avenza

PROMOZIONE GIRONE C - 6ª giornata

Domenica 30 ottobre - ore 14.30

Castiglioncello - Atletico Etruria

Gambassi - Ponsacco

Geotermica - Atletico Piombino

S.Andrea - Invictasauro

San Miniato - Colli Marittimi

Sporting Cecina - Atletico Maremma

Urbino Taccola - Saline