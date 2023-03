Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: grande classica del "Cuoio", lotta serrata Geotermica-Urbino-Colli

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 24ª giornata

Ad una settimana dallo scontro diretto (12 marzo), Cenaia e Fratres Perignano provano a staccarsi l'un l'altra in vetta. Gli arancioverdi sono di scena a Livorno, in casa del fanalino di coda Armando Picchi, mentre i rossoblù fanno visita al Pontebuggianese. Sul neutro del "Rosati" di San Donato grande classica tra Cuoiopelli e Tuttocuoio: i biancorossi puntano a ripartire dopo tre sconfitte consecutive per difendere il terzo posto, i neroverdi vogliono dare continuità agli ultimi risultati (un pareggio ed una vittoria) in ottica salvezza. Va a caccia di tre punti fondamentali il San Miniato Basso, impegnato al "Pagni" contro il Castelfiorentino: i giallorossi non esultano da sette gare e si trovano in terzultima posizione.

Di seguito il programma completo:

Sabato 4 marzo (ore 14.30): Certaldo-River Pieve.

Domenica 5 marzo (ore 14.30): Armando Picchi-Cenaia; Camaiore-San Marco Avenza; Cuoiopelli-Tuttocuoio; Fucecchio-Montespertoli; Pontebuggianese-Fratres Perignano, Pro Livorno Sorgenti-Massese; San Miniato Basso-Castelfiorentino United.

Promozione girone C - 22ª giornata

Nell'anticipo del quintultimo turno della regular season il Ponsacco cerca un successo vitale in chiave salvezza in casa dell'Invictasauro. Tutte previste di domenica le altre gare, tra cui spicca la sfida d'alta classifica Castiglioncello-Colli Marittimi: in palio la quarta piazza. Dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa, altro match casalingo per la Geotermica, stavolta contro un Atletico Etruria in netta ripresa. L'Urbino Taccola riceve il Piombino con l'obiettivo pronto riscatto. Nella parte destra della classifica Saline e San Miniato provano ad interrompere le rispettive crisi: i blucerchiati a Sant'Andrea, i rossoblù tra le mura amiche de "La Scala" con l'Atletico Maremma.

Di seguito il programma completo:

Sabato 4 marzo (ore 15): Invictasauro-Ponsacco.

Domenica 5 marzo (ore 15): Castiglioncello-Colli Marittimi; Geotermica-Atletico Etruria; Sant'Andrea-Saline; San Miniato-Atletico Maremma; Sporting Cecina-Gambassi; Urbino Taccola-Atletico Piombino.