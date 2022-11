Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Sarà un sabato ricco di partite: nella categoria Regina anticipano San Miniato Basso e Fratres Perignano, rispettivamente contro Castelfiorentino (in trasferta) e Ponte Buggianese (in casa), mentre in Promozione spazio al derby Saline-Geotermica e all'incrocio tra i Colli Marittimi e la capolista Sporting Cecina. Tra le gare di Eccellenza della domenica spicca Tuttocuoio-Cuoiopelli; il Cenaia ospita il fanalino di coda Armando Picchi. In Promozione doppio scontro con formazioni maremmane: l'Urbino Taccola sul campo dell'Invictasauro, il Ponsacco riceve il Sant'Andrea con l'obiettivo di ripartire dopo aver incassato la prima sconfitta in campionato. Completa il quadro delle gare delle pisane Atletico Etruria-San Miniato.

Il programma completo ECCELLENZA GIRONE A - 9ª giornata Sabato 5 novembre (ore 14.30) Castelfiorentino United - San Miniato Basso Fratres Perignano - Ponte Buggianese San Marco Avenza - Camaiore Domenica 6 novembre (ore 14.30) Cenaia - Armando Picchi Massese - Pro Livorno Sorgenti Montespertoli - Fucecchio River Pieve - Certaldo Tuttocuoio - Cuoiopelli PROMOZIONE GIRONE C - 7ª giornata Sabato 5 novembre (ore 14.30) Colli Marittimi - Sporting Cecina Saline - Geotermica Domenica 6 novembre (ore 14.30) Atletico Etruria - San Miniato Atletico Maremma - Gambassi Atletico Piombino - Castiglioncello Invictasauro - Urbino Taccola Ponsacco - S.Andrea