Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" in programma tre anticipi, tra cui la trasferta della Cuoiopelli sul campo dell'Armando Picchi che potrebbe dare ai biancorossi la possibilità di volare in testa in attesa delle gare della domenica. Fondamentale, in questo senso, sarà il risultato della sfida tra il Fratres Perignano e la capolista Fucecchio. A Cenaia partita che si preannuncia molto tirata tra i padroni di casa ed il San Miniato Basso: giallorossi a caccia del primo successo per dare il via alla risalita. Alla ricerca della prima vittoria anche il Tuttocuoio, al 'Leporaia' contro la forte Pro Livorno Sorgenti. In Promozione sono due le gare previste per sabato: Urbino Taccola-Geotermica e Ponsacco-Colli Marittimi. Urbino Taccola e Colli Marittimi sono attualmente prime a punteggio pieno assieme al Cecina. L'Atletico Etruria ospita l'Atletico Maremma, il Saline se la vedrà col Cecina. Duello tra neopromosse Invictasauro-San Miniato.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 5ª giornata

Sabato 8 ottobre (ore 15)

Armando Picchi - Cuoiopelli

Camaiore - Certaldo

River Pieve - Massese

Domenica 9 ottobre (ore 15)

Castelfiorentino United - Montespertoli

Fratres Perignano - Fucecchio

Cenaia - San Miniato Basso

San Marco Avenza - Ponte Buggianese

Tuttocuoio - Pro Livorno Sorgenti

PROMOZIONE GIRONE C - 3ª giornata

Sabato 8 ottobre (ore 15.30)

Urbino Taccola - Geotermica

Ponsacco - Colli Marittimi

Domenica 9 ottobre (ore 15.30)

Atletico Etruria - Atletico Maremma

Atletico Piombino - Gambassi

Invictasauro - San Miniato

S.Andrea - Castiglioncello

Saline - Sporting Cecina