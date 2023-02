Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: il clou è Perignano-Cuoiopelli, Saline-Urbino vale un posto playoff

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 21ª giornata

Il big match è in programma al Matteoli di Perignano, dove Fratres e Cuoiopelli si affrontano in un vero e proprio testa a testa al vertice. Gioca in anticipo l'altra capolista, il Cenaia, in casa contro l'insidioso Pontebuggianese. Per gli arancioverdi potrebbe essere l'occasione buona per conquistarsi la vetta in solitaria. Di sabato anche la sfida del Leporaia tra Tuttocuoio e Certaldo: neroverdi reduci da tre sconfitte interne consecutive e alla ricerca di punti utili in chiave salvezza. Stesso obiettivo per il San Miniato Basso, impegnato nella complicata trasferta in casa del River Pieve, quarta forza del torneo ed imbattuto all'Angelini. Di seguito il programma completo:

Sabato 11 febbraio (14.30): Cenaia - Pontebuggianese; Tuttocuoio - Certaldo

Domenica 12 febbraio (ore 14.30): Camaiore - Armando Picchi; Castelfiorentino United - Fucecchio; Fratres Perignano - Cuoiopelli; Montespertoli - Pro Livorno Sorgenti; River Pieve - San Miniato Basso; San Marco Avenza - Massese

Promozione girone C - 19ª giornata

Sfida playoff al Rossetti di Cecina tra Saline e Urbino Taccola. Entrambe reduci da larghi successi (4-0 a San Miniato per i blucerchiati, 3-0 interno al Ponsacco per i biancorossi), si preannuncia una gara tirata, in cui i "locali" cercheranno di fare bottino pieno per siglare il sorpasso in classifica sugli avversari. Trasferta insidiosa a Piombino per la Geotermica, mentre il Colli Marittimi riceve un San Miniato scivolato in zona playout: ambedue le squadre sono reduci da due ko di fila. In coda, Atletico Etruria e Ponsacco provano a mantenere vive speranze di salvezza contro due formazioni lanciatissime: Castiglioncello e Gambassi. Di seguito il programma completo:

Sabato 11 febbraio (ore 15): Atletico Maremma - Sporting Cecina

Domenica 12 febbraio (ore 15): Atletico Etruria - Castiglioncello; Atletico Piombino - Geotermica; Colli Marittimi - San Miniato; Invictasauro - S.Andrea; Ponsacco - Gambassi; Saline - Urbino Taccola