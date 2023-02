Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: Cuoiopelli-Cenaia ad alta quota, derby sanminiatese in coda

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 22ª giornata

Anticipo di fuoco con il derby San Miniato Basso-Tuttocuoio. Le due squadre distano un solo punto in classifica (giallorossi davanti) e sono entrambe reduci da tre sconfitte consecutive. Il risultato di questo match sarà fondamentale per la lotta salvezza. In programma domenica la sfida ad altissima quota tra Cuoiopelli e Cenaia. I santacrocesi inseguono gli arancioverdi (primi in coabitazione col Perignano) a tre lunghezze e, dopo la sconfitta del Matteoli, non possono permettersi un ulteriore passo falso. Trasferta insidiosa per il Fratres sul campo del Certaldo, quinta forza del torneo. Rossoblù a caccia della quinta vittoria di fila.

Di seguito il programma completo:

Sabato 18 febbraio (14.30): Pro Livorno Sorgenti - Castelfiorentino United; San Miniato Basso - Tuttocuoio

Domenica 19 febbraio (ore 14.30): Armando Picchi - San Marco Avenza; Certaldo - Fratres Perignano; Cuoiopelli - Cenaia; Fucecchio - River Pieve; Massese - Montespertoli; Pontebuggianese - Camaiore

Promozione girone C - 20ª giornata

Il Colli Marittimi cerca l'impresa in casa dello Sporting Cecina. I biancoblù, grazie al successo nell'ultimo turno, hanno agganciato il secondo posto ma il divario dalla capolista cecinese ammonta a ben quattordici punti. Giornata di derby in Valdicecina tra Geotermica e Saline: i larderellini partono con i favori del pronostico, ma occhio ai blucerchiati, determinati a non perdere il treno playoff. L'Urbino Taccola ospita un Invictasauro in crisi; il San Miniato prova ad intervire la rotta a La Scala contro il fanalino di coda Atletico Etruria. Dopo aver ritrovato i sospirati tre punti, il Ponsacco va in trasferta a Sant'Andrea con l'intento di rientrare definitivamente in corsa per la salvezza.

Di seguito il programma completo:

Domenica 19 febbraio (ore 15): Castiglioncello - Atletico Piombino; Gambassi - Atletico Maremma; Geotermica - Saline; Sant'Andrea - Ponsacco; San Miniato - Atletico Etruria; Sporting Cecina - Colli Marittimi; Urbino Taccola - Invictasauro