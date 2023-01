Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: trasferta delicata per il Perignano, big match Geotermica-Urbino

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 18ª giornata

Aprono il turno due anticipi al sabato, tra cui il match Massese-Tuttocuoio con i neroverdi a caccia di punti vitali per mantenere vive speranze di salvezza diretta. Gli apuani non vincono da quattro gare ma in casa, finora, hanno perso soltanto una volta. La capolista Cenaia va a Fucecchio per prolungare la serie positiva e man tenere la testa della classifica, mentre le inseguitrici Fratres Perignano e Cuoiopelli sono attese rispettivamente dalla trasferta contro la Pro Livorno Sorgenti e dall'impegno casalingo contro il Pontebuggianese. Il San Miniato Basso, dopo l'ultima sconfitta, prova a ripartire tra le mura amiche del Pagni al cospetto del Camaiore. Di seguito il programma completo:

Sabato 21 gennaio (14.30): Certaldo - Armando Picchi; Massese - Tuttocuoio.

Domenica 22 gennaio (ore 14.30): Castelfiorentino United - San Marco Avenza; Cuoiopelli - Pontebuggianese; Fucecchio - Cenaia; Montespertoli - River Pieve; Pro Livorno Sorgenti - Fratres Perignano; San Miniato Basso - Camaiore.

Promozione girone C - 16ª giornata

Occhi puntati sul Florentia di Larderello per lo scontro diretto tra Geotermica e Urbino Taccola, rispettivamente terza e quarta forza del torneo. Il Colli Marittimi proverà ad approfittarne per allungare al secondo posto: i biancoblù, reduci da due vittorie consecutive, ospitano a Montescudaio il Ponsacco. Gara impegnativa per il Saline, chiamato a fare l'impresa sul campo della corazzata Cecina. Il San Miniato, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, cerca il ritorno ai tre punti in casa contro l'Invictasauro, mentre l'Atletico Etruria affronta in trasferta l'Atletico Maremma in una sfida chiave nelle zone calde della classifica. Di seguito il programma completo:

Domenica 22 gennaio (ore 14.30): Atletico Maremma - Atletico Etruria; Castiglioncello - Sant'Andrea; Colli Marittimi - Ponsacco; Gambassi - Atletico Piombino; Geotermica - Urbino Taccola; San Miniato - Invictasauro; Sporting Cecina - Saline.