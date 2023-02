Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: Cenaia e Perignano per proseguire la corsa, a Ponsacco arriva la capolista

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 23ª giornata

Nuova puntata nel duello a distanza per la testa alla classifica tra Cenaia e Fratres Perignano. Gli arancioverdi ospitano il Camaiore, i rossoblù ricevono il fanalino di coda Armando Picchi. La Cuoiopelli va a Pieve Fosciana per lo scontro diretto con il River Pieve: santacrocesi terzi, con tre punti di vantaggio sui garfagnini. San Miniato Basso e Tuttocuoio, dopo il pareggio nel derby di sabato scorso, tornano in campo a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza: i giallorossi a Montespertoli, i neroverdi in casa contro il Pontebuggianese.

Di seguito il programma completo:

Domenica 26 febbraio (ore 14.30): Castelfiorentino United-Certaldo; Cenaia-Camaiore; Fratres Perignano-Armando Picchi; Massese-Fucecchio; Montespertoli-San Miniato Basso; River Pieve-Cuoiopelli; San Marco Avenza-Pro Livorno Sorgenti; Tuttocuoio-Pontebuggianese.

Promozione girone C - 21ª giornata

Partiti i titoli di coda per l'assegnazione del titolo (Cecina primo con quattordici punti di margine), restano pienamente aperti i giochi per zona playoff e salvezza. Nella lotta per le prime posizioni sfida importante a Montescudaio tra Colli Marittimi e Geotermica, mentre l'Urbino Taccola gioca sabato a Collesalvetti, sul campo di un Atletico Etruria penultimo ma in ripresa. In anticipo anche il testacoda tra Ponsacco e Cecina, con i rossoblù chiamati a fare l'impresa per lasciare l'ultima posizione. Il Saline affronta l'Invictasauro con l'intento di provare ad avvicinare il quinto posto, il San Miniato va a Gambassi per uno scontro fondamentale in zona playout.

Di seguito il programma completo:

Sabato 25 febbraio (ore 15): Atletico Etruria-Urbino Taccola; Atletico Maremma-Castiglioncello; Ponsacco-Sporting Cecina.

Domenica 26 febbraio (ore 15): Atletico Piombino-Sant'Andrea; Colli Marittimi-Geotermica; Gambassi-San Miniato; Saline-Invictasauro.