Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: Cenaia contro i campioni di Coppa, il Perignano riceve il San Miniato Basso

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 19ª giornata

Gara ostica per la capolista Cenaia, che ospita al Pennati un Certaldo galvanizzato dal trionfo di mercoledì in Coppa Italia d'Eccellenza. Gli arancioverdi vanno a caccia del quarto successo consecutivo. Gioca in casa anche il Fratres Perignano, impegnato contro il San Miniato Basso dell'ex tecnico Ticciati: rossoblù privi di due pezzi da novanta come Di Paola e Doveri, entrambi squalificati. Prova ad allungare il filotto (due vittorie di fila senza subire reti) la Cuoiopelli, di scena a Camaiore, mentre il Tuttocuoio affronta al Leporaia un Fucecchio in crisi, reduce da un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate. Di seguito il programma completo:

Sabato 28 gennaio (14.30): San Marco Avenza - Montespertoli.

Domenica 29 gennaio (ore 14.30): Armando Picchi - Pontebuggianese; Camaiore - Cuoiopelli; Castelfiorentino United - Massese; Cenaia - Certaldo; Fratres Perignano - San Miniato Basso; River Pieve - Pro Livorno Sorgenti; Tuttocuoio - Fucecchio.

Promozione girone C - 17ª giornata

Aprono il turno due anticipi interessanti. Il Colli Marittimi prova ad allungare la striscia vincente (tre gare) contro l'insidioso Gambassi al "Niccolai"; la Geotermica, tornata a sorridere domenica scorsa dopo tre gare a secco, fa visita all'Invictasauro, quinta forza del torneo. Di nuovo in trasferta l'Urbino Taccola, stavolta a Sant'Andrea: gli ulivetesi sono chiamati a fare risultato per difendere il quarto posto dall'avanzata di Castiglioncello e Saline (oltre all'Invictasauro), le quali si troveranno di fronte in casa dei blucerchiati. Il San Miniato va a Piombino, mentre il Ponsacco riceve l'Atletico Maremma. A Collesalvetti il fanalino di coda Atletico Etruria tenta l'impresa contro il Cecina primo in classifica. Di seguito il programma completo:

Sabato 28 gennaio (ore 14.30): Colli Marittimi - Gambassi; Invictasauro - Geotermica.

Domenica 29 gennaio (ore 14.30): Atletico Etruria - Sporting Cecina; Atletico Piombino - San Miniato; Ponsacco - Atletico Maremma; S.Andrea - Urbino Taccola; Saline - Castiglioncello.