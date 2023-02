Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: Cenaia a San Miniato, Cuoio in anticipo. Derby Urbino-Ponsacco

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 20ª giornata

Tre anticipi in programma, tra cui il testa coda Cuoiopelli-Armando Picchi. I santacrocesi, reduci da tre vittorie consecutive, puntano a passare almeno una notte in vetta in solitaria, in attesa delle sfide domenicali di Fratres Perignano e Cenaia. I rossoblù fanno visita al Fucecchio (quarto), gli arancioverdi al San Miniato Basso (a caccia di punti salvezza): due partite da prendere "con le molle" vista l'importanza della posta in palio anche per le avversarie. Trasferta sul campo della Pro Livorno Sorgenti per il Tuttocuoio. Di seguito il programma completo:

Sabato 4 febbraio (14.30): Certaldo - Camaiore; Cuoiopelli - Armando Picchi; Massese - River Pieve.

Domenica 5 febbraio (ore 14.30): Fucecchio - Fratres Perignano; Montespertoli - Castelfiorentino; Pontebuggianese - San Marco Avenza; Pro Livorno Sorgenti - Tuttocuoio; San Miniato Basso - Cenaia.

Promozione girone C - 18ª giornata

Apre il turno un interessante San Miniato-Saline, incrocio tra due squadre situate nella 'terra di mezzo' tra playoff e playout. Domenica la Geotermica riceve il Sant'Andrea con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e difendere il secondo posto dal Colli Marittimi, impegnato a sua volta in casa dell'Atletico Maremma. Derby Urbino Taccola-Ponsacco ad Uliveto Terme, mentre l'Atletico Etruria va a Gambassi per una sfida salvezza cruciale. Di seguito il programma completo:

Sabato 4 febbraio (ore 15): San Miniato - Saline.

Domenica 5 febbraio (ore 15): Atletico Maremma - Colli Marittimi; Castiglioncello - Invictasauro; Gambassi - Atletico Etruria; Geotermica - S.Andrea; Sporting Cecina - Atletico Piombino; Urbino Taccola - Ponsacco.