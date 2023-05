Playoff Eccellenza e Promozione, ecco i campi delle finali

Decisi i campi per le finali playoff di Eccellenza e Promozione. L'ultimo atto della categoria "Regina", girone A, si terrà al "Mannucci" di Pontedera. Ad affrontarsi saranno Fratres Perignano e Cuoiopelli, con i rossoblù 'fermi' dal 16 aprile (già qualificati in finale) ed i biancorossi reduci dal 2-2 nello spareggio contro il River Pieve, valso il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento nella regular season. La vincente avrà accesso al playoff interregionale contro la corrispettiva dell'Emilia-Romagna, in cui si giocherà l'agognata promozione in Serie D. Al "Del Buffa" di Figline la finale del girone B tra Pontassieve e Zenith Prato.

Sarà, invece, il "Martini" di Castelfranco di Sotto ad ospitare la finale dei playoff di Promozione tra Geotermica e Lanciotto Campi. I larderellini hanno vinto 1-0 la semifinale contro la Larcianese, mentre i fiorentini si sono imposti 4-1 (dopo i tempi supplementari) sulla Sansovino. Chi vince si assicura un posto nel prossimo campionato di Eccellenza, chi perde si piazza in seconda posizione nella graduatoria di merito per un possibile ripescaggio. Al "Santa Lucia" di San Gimignano la finale per il terzo posto Larcianese-Sansovino.