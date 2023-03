Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: il Perignano non può sbagliare, 'spareggio' a Uliveto

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 26ª giornata

In anticipo a Camaiore, il Fratres Perignano cerca il riscatto dopo la sconfitta nello scontro diretto col Cenaia. In ritardo di tre punti rispetto alla vetta, a cinque gare dal termine, i rossoblù non possono permettersi di sbagliare. La capolista Cenaia ospita una San Marco Avenza che si gioca le sue ultime speranze di raggiungimento dei playout. La Cuoiopelli, terza in classifica, va a caccia del terzo successo di fila, contro il Castelfiorentino. Il Tuttocuoio fa visita al fanalino di coda Armando Picchi, mentre il San Miniato Basso riceve la Massese per uno scontro salvezza. Di seguito il programma completo:

Sabato 18 marzo (ore 14.30): Camaiore-Fratres Perignano; Certaldo-Montespertoli.

Domenica 19 marzo (ore 14.30): Armando Picchi-Tuttocuoio; Cenaia-San Marco Avenza; Cuoiopelli-Castelfiorentino United; Fucecchio-Pro Livorno Sorgenti; Pontebuggianese-River Pieve; San Miniato Basso-Massese.

Promozione girone C - 24ª giornata

Terzultimo turno di campionato potenzialmente decisivo per la disputa dei playoff. Al momento i nove punti di distacco tra la Geotermica (seconda) e il Colli Marittimi (terzo) attiverebbe la 'forbice' con conseguente qualificazione diretta agli spareggi regionali dei larderellini. I giallorossoblù affrontano in casa l'Atletico Maremma, mentre i biancoblu sono ospiti dell'Urbino Taccola (quarto). Domenica delicata anche per la zona salvezza. Il San Miniato (terzultimo) cerca l'impresa contro il Cecina, già campione; l'Atletico Etruria (penultimo) va in Maremma contro il Sant'Andrea; il Ponsacco prova a schiodarsi dall'ultima posizione in casa del Saline. Di seguito il programma completo:

Domenica 19 marzo (ore 15): Castiglioncello-Gambassi; Geotermica-Atletico Maremma; Invictasauro-Atletico Piombino; Sant'Andrea-Atletico Etruria; San Miniato-Sporting Cecina; Saline-Ponsacco; Urbino Taccola-Colli Marittimi.