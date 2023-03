Eccellenza e Promozione, il programma del weekend: anticipo di fuoco per il San Miniato Basso, la Geotermica prova a chiudere i giochi

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 27ª giornata

Sabato occhi puntati sullo scontro salvezza San Marco Avenza-San Miniato Basso. Ai giallorossi serve fare risultato per mantenersi davanti agli apuani e, di conseguenza, tenersi fuori dalla zona retrocessione diretta. Domenica (calcio d'inizio ore 15) derby Tuttocuoio-Fratres Perignano: i neroverdi sono a caccia di punti per consolidare il proprio piazzamento nei playout, mentre i rossoblù del nuovo allenatore Dal Bo' vogliono restare in scia al Cenaia capolista. Gli arancioverdi sono attesi dalla difficile trasferta a Pieve Fosciana contro il River Pieve. La Cuoiopelli sarà di scena a Livorno, in casa di una Pro Livorno Sorgenti con la 'testa libera'. Di seguito il programma completo.

Sabato 25 marzo (ore 14.30): San Marco Avenza-San Miniato Basso.

Domenica 26 marzo (ore 15.00): Castelfiorentino United-Camaiore; Fucecchio-Certaldo; Massese-Pontebuggianese; Montespertoli-Armando Picchi; Pro Livorno Sorgenti-Cuoiopelli; River Pieve-Cenaia; Tuttocuoio-Fratres Perignano.

Promozione girone C - 25ª giornata

Tutti in campo di domenica per la penultima giornata di campionato. La Geotermica potrebbe chiudere con 90' di anticipo la questione playoff: attualmente sono undici i punti di vantaggio sulla coppia Colli Marittimi-Castiglioncello e ne basterebbero nove per accedere direttamente agli spareggi regionali. Sulla strada dei larderellini c'è un San Miniato in piena lotta salvezza, mentre il Colli Marittimi ospita il Saline (già salvo) ed il Castiglioncello fa visita ad un Ponsacco a rischio retrocessione. In coda, fondamentale anche la sfida del "Lami" di Collesalvetti tra Atletico Etruria e Atletico Piombino. L'Urbino Taccola va a Cecina. Di seguito il programma completo:

Domenica 26 marzo (ore 15.30): Atletico Etruria-Atletico Piombino; Atletico Maremma-Invictasauro; Colli Marittimi-Saline; Gambassi-S.Andrea; Ponsacco-Castiglioncello; San Miniato-Geotermica; Sporting Cecina-Urbino Taccola.