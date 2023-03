Eccellenza, obiettivo tre punti per Cenaia e Perignano. Ultimi 90' in Promozione

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nel dettaglio, il punto sul prossimo turno nei gironi delle squadre pisane.

Eccellenza girone A - 28ª giornata

Obiettivo ritorno alla vittoria, nella terzultima giornata di campionato, per le prime due della classe. Il Cenaia ha raccolto un punto nelle ultime due uscite ed ospita il Tuttocuoio, impegnato nella bagarre playout. Sfida casalinga anche per il Fratres, contro la San Marco Avenza (terzultima): i rossoblù di Dal Bo' non vincono da tre gare e devono recupare tre lunghezze alla capolista. La Cuoiopelli punta a difendere la terza posizione (River Pieve a -3) nel match contro la Massese. Gara quasi da 'ultima spiaggia' per il San Miniato Basso, atteso dal derby contro il Fucecchio tra le mura amiche del "Pagni". I giallorossi non festeggiano i tre punti da quasi tre mesi. Di seguito il programma completo.

Sabato 1 aprile (ore 15): Certaldo-Pro Livorno Sorgenti.

Domenica 2 aprile (ore 15): Armando Picchi-Castelfiorentino United; Camaiore-River Pieve; Cenaia-Tuttocuoio; Cuoiopelli-Massese; Fratres Perignano-San Marco Avenza; Pontebuggianese-Montespertoli; San Miniato Basso-Fucecchio.

Promozione girone C - 26ª giornata

Giochi aperti per playoff e playout a 90' dal termine. La disputa degli spareggi per la promozione passa da due campi: la Geotermica ospita il Cecina (già campione), mentre il Castiglioncello riceve il San Miniato. I larderellini, al momento, contano un vantaggio di otto punti sul Castiglioncello: uno in meno di quanti ne servirebbero per attivare la 'forbice' ed accedere direttamente alla fase regionale. In chiave salvezza il San Miniato, oltre a cercare di fare bottino pieno, deve considerare il risultato di Invictasauro-Colli Marittimi. L'Urbino Taccola se la vede col Gambassi, il Saline con l'Atletico Etruria. Il Ponsacco chiude a Piombino. Di seguito il programma completo:

Domenica 2 aprile (ore 15.30): Atletico Piombino-Ponsacco; Castiglioncello-San Miniato; Geotermica-Sporting Cecina; Invictasauro-Colli Marittimi; Sant'Andrea-Atletico Maremma; Saline-Atletico Etruria; Urbino Taccola-Gambassi.