Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" la capolista Cuoiopelli anticipa sull'ostico campo di Castelfiorentino, con la possibilità, in caso di vittoria, di andare a +4 sul secondo posto in attesa delle gare della domenica. Cenaia e San Miniato Basso sono attesi dalle trasferte rispettivamentre contro San Marco Avenza e Massese. Il Fratres Perignano riceve il Camaiore; scontro diretto nei bassifondi della classifica per il Tuttocuoio contro l'Armando Picchi: sarà l'esordio da mister per Francesco Tavano. In Promozione due partite in programma al sabato: i Colli Marittimi ospitano il Castiglioncello, mentre il Saline prova a sbloccarsi dopo il cambio in panchina in casa contro il Sant'Andrea. Obiettivo riscatto in Atletico Etruria-Geotermica; San Miniato e Urbino Taccola fanno visita ad Atletico Maremma e Atletico Piombino. Ponsacco chiamato a svoltare dopo tre sconfitte di fila al Comunale contro l'Invictasauro.

Il programma completo ECCELLENZA GIRONE A - 11ª giornata Sabato 19 novembre (ore 14.30) Castelfiorentino United - Cuoiopelli Domenica 20 novembre (ore 14.30) Fratres Perignano - Camaiore Massese - San Miniato Basso Montespertoli - Certaldo Pro Livorno Sorgenti - Fucecchio River Pieve - Ponte Buggianese San Marco Avenza - Cenaia Tuttocuoio - Armando Picchi PROMOZIONE GIRONE C - 9ª giornata Sabato 19 novembre (ore 14.30) Colli Marittimi - Castiglioncello Saline - Sant'Andrea Domenica 20 novembre (ore 14.30) Atletico Etruria - Geotermica Atletico Maremma - San Miniato Atletico Piombino - Urbino Taccola Gambassi - Sporting Cecina Ponsacco - Invictasauro