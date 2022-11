Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutti in campo di domenica nel prossimo turno di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" (girone A) due sfide insidiose attendono Cenaia e Cuoiopelli, entrambe desiderose di tornare a fare bottino pieno per provare a balzare in vetta: gli arancioverdi ricevono il River Pieve, i biancorossi la Pro Livorno Sorgenti. Il San Miniato Basso, complice lavori al manto erboso del "Pagni", affronterà la San Marco Avenza in campo neutro al "Leporaia" di Ponte a Egola, sfruttando l'impegno in trasferta dei locali del Tuttocuoio a Perignano. Fratres a secco di vittorie da quattro partite.

In Promozione il Colli Marittimi va a Sant'Andrea, a caccia del terzo successo consecutivo per consolidare il secondo posto, mentre l'Urbino Taccola cerca il riscatto nel fortino di Uliveto Terme (13 punti conquistati sui 15 disponibili) contro l'Atletico Maremma. Match casalinghi anche per Geotermica, Saline e San Miniato, impegnati rispettivamente contro Gambassi, Atletico Piombino e Ponsacco. L'Atletico Etruria fa visita all'Invictasauro.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 12ª giornata

Domenica 27 novembre (ore 14.30)

Armando Picchi - Montespertoli

Camaiore - Castelfiorentino United

Cenaia - River Pieve

Certaldo - Fucecchio

Cuoiopelli - Pro Livorno Sorgenti

Fratres Perignano - Tuttocuoio

Ponte Buggianese - Massese

San Miniato Basso - San Marco Avenza

PROMOZIONE GIRONE C - 10ª giornata

Domenica 27 novembre (ore 14.30)

Castiglioncello - Sporting Cecina

Geotermica - Gambassi

Invictasauro - Atletico Etruria

S.Andrea - Colli Marittimi

S.Miniato - Ponsacco

Saline - Atletico Piombino

Urbino Taccola - Atletico Maremma