Eccellenza e Promozione: il programma della domenica

Comincia il triangolare di spareggio regionale di Eccellenza, composto dalle squadre vincitrici dei playoff dei tre gironi (Lastrigiana, Cuoiopelli e Terranuova Traiana). In gara 1, questa domenica, sul prato del Masini di Santacroce sull'Arno si affronteranno Cuoiopelli e Terranuova Traiana. I ragazzi di Marselli, reduci dalla bella vittoria in finale playoff col San Miniato Basso, intendono fare subito bottino pieno per rendere possibile il proseguo del cammino verso il sogno Serie D.

Penultima di campionato in Promozione. Riflettori puntati inevitabilmente sullo "spareggio" Mazzola Valdarbia-Sporting Cecina: in palio il titolo finale. In zona playoff l'Atletico Etruria si gioca uno scontro diretto fondamentale con l'Atletico Maremma, mentre i Colli Marittimi fanno visita al Sant'Andrea. L'Urbino Taccola prova a consolidare il terzo posto in casa contro il Castiglioncello. Nei piani bassi della classifica il Saline va a caccia di tre punti chiave in ottica salvezza diretta contro il Monterotondo; ultima spiaggia per acciuffare i playout per il Forcoli, ospite del Gambassi terzultimo.

ECCELLENZA - Gara 1 spareggi regionali (ore 15)

Cuoiopelli - Terranuova Traiana

Riposa: Lastrigiana

PROMOZIONE GIRONE C - 25ª giornata (ore 16)

Atletico Etruria - Atletico Maremma

Urbino Taccola - Castiglioncello

Gambassi - Forcoli Valdera

Mazzola Valdarbia - Sporting Cecina

Saline - Monterotondo

Sant'Andrea - Colli Marittimi

Riposa: Venturina

Classifica: Sporting Cecina 45, Mazzola Valdarbia 43, Urbino Taccola 36, Colli Marittimi 33, Atletico Etruria 33, Atletico Maremma 33, Castiglioncello 30, Sant'Andrea 29, Saline 25, Venturina 24, Gambassi 22, Monterotondo 20, Forcoli Valdera 19.