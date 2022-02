Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione Toscana.

Nel gruppo B di Eccellenza anticipo col botto tra Cuoiopelli e Fratres Perignano: di fronte la seconda e la quarta della classe, con i rossoblù che nella prima uscita dopo la sosta contro il Certaldo hanno già dimostrato di poter essere la mina vagante del girone di ritorno. Nell'altro antipasto della 16ª giornata il Ponsacco, a riposo domenica scorsa, torna in campo dopo più di due mesi contro il Tuttocuoio. Domenica, oltre al derby labronico Livorno-Armando Picchi, in programma due scontri diretti nei bassifondi della classifica (Piombino-Fucecchio e Colligiana-Castelfiorentino) e un interessante San Miniato Basso-Cenaia, che vedrà affrontarsi due delle migliori difese del campionato.

Prima giornata di ritorno in Promozione girone C. Apre le danze di sabato Mazzola Valdarbia-Forcoli: nuova capolista contro ultima in classifica, agli amaranto servirà un'impresa. Domenica Atletico Etruria e Urbino Taccola in cerca di conferme: i biancoblù affrontano l'insidioso Castiglioncello, tornato ai tre punti domenica scorsa e vittorioso nella gara di andata; i biancorossi ospitano un Monterotondo in nettà difficoltà dal rientro dalla sosta (0-5 in Coppa contro il Cecina, 0-4 con il S.Andrea in campionato). Chiude il quadro delle pisane il Colli Marittimi, desideroso di ripartire col piede giusto dopo due pareggi amari, in casa del Gambassi. Riposa il Saline.

ECCELLENZA GIRONE B - 16ª Giornata

Sabato 19 febbraio (ore 14.30): Cuoiopelli-Fratres Perignano; Ponsacco-Tuttocuoio.

Domenica 20 febbraio (ore 14.30): Atletico Piombino-Fucecchio; Colligiana-Castelfiorentino; Livorno-Armando Picchi; San Miniato Basso-Cenaia.

Classifica: Livorno 33, Cuoiopelli 29, San Miniato Basso 27, Fratres Perignano 22, Tuttocuoio 19, Cenaia 18, Armando Picchi 17, Certaldo 17, Ponsacco 14, Castelfiorentino 14, Colligiana 12, Fucecchio 11, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 14ª Giornata

Sabato 19 febbraio (ore 15): Mazzola Valdarbia-Forcoli Valdera.

Domenica 20 febbraio (ore 15): Atletico Etruria-Castiglioncello; Urbino Taccola-Monterotondo; Gambassi-Colli Marittimi; S. Andrea-Venturina; Sporting Cecina-Atletico Maremma.

Riposa: Saline.

Classifica: Mazzola Valdarbia 22, Colli Marittimi 21, Sporting Cecina 20, Atletico Etruria 20, Urbino Taccola 20, Atletico Maremma 19, S. Andrea 17, Saline 16, Castiglioncello 14, Gambassi 14, Venturina 11, Monterotondo 9, Forcoli Valdera 9.