Dilettanti, le gare delle squadre pisane nel prossimo turno

Tutto pronto per un nuovo weekend di calcio dilettantistico: nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre squadre pisane protagoniste sia nel girone B di Eccellenza che nel girone C di Promozione. Di seguito la presentazione del prossimo turno dei due gironi:

Eccellenza, girone B - 13ª giornata

Squadre di nuovo in campo dopo il turno infrasettimanale, che ha visto comunque ben 3 gare su 6 rinviate causa maltempo. Giornata prevista interamente per domenica 12 dicembre, alle ore 14.30. Si parte con la sfida tra Atletico Piombino, ultimo in classifica a 5 punti, e Ponsacco, penultimo a quota 10: partita da non sbagliare per i rossoblù, chiamati ad interrompere una serie di 8 gare senza vittorie. Opposto il ruolino di marcia della Cuoiopelli, che arriva all'ennesimo derby del Cuoio, stavolta contro il Fucecchio di mister Lazzerini (ottimo 0-0 a Perignano all'esordio sulla panchina bianco nera), forte di una serie positiva che dura dalla terza giornata. Altro derby di giornata quello tra Fratres Perignano e Atletico Cenaia: gli uomini di Ticciati sono tornati ai 3 punti mercoledì dopo due passi falsi di fila, la formazione di Macelloni non vince da 6 giornate e paga ancora diverse assenze pesanti. Tuttocuoio in trasferta sul neutro di Seravezza contro il Livorno, con l'obiettivo di confermarsi squadra da prime posizioni nonostante la partenza del bomber Agudiak. Infine, il San Miniato Basso ospita il Castelfiorentino: si preannuncia gara molto combattuta, con i giallorossi reduci da 3 vittorie e 1 pareggio, mentre i fiorentini da 3 pareggi e 2 vittorie. Chiude il quadro della 13ª giornata di Eccellenza girone B, Certaldo-Armando Picchi. Riposa la Colligiana.

Promozione, girone C - 11ª giornata

Anticipo di giornata Venturina-Monterotondo, in programma sabato 11 dicembre alle ore 14.30. Domenica 12, con fischio d'inizio alla solita ora, tutte le altre partite. L'Atletico Etruria ospita a Collesalvetti il temibile Sporting Cecina, primo in classifica, con l'intento di riscattare il passo falso col Mazzola Valdarbia. Urbino Taccola, reduce da un ottimo pareggio col Cecina e da una vittoria a sorpresa sul campo dell'Atletico Maremma, intenzionato a prolungare la serie positiva contro il Forcoli Valdera, ultimo della classe assieme al Monterotondo e ancora a caccia della prima vittoria. Al "Rossetti" il Saline, dall'andamento altalenante in questo primo scorcio di stagione, prova a rialzarsi dalla beffa in casa del Castiglioncello contro i Colli Marittimi, ancora in vetta assieme al Cecina ma in un momento di leggera flessione come dimostrano i pareggi con Monterotondo e Venturina nelle ultime due uscite. Altri match di giornata: Gambassi-Atletico Maremma e Sant'Andrea-Castiglioncello. Turno di riposo per il Mazzola Valdarbia.