Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione.

Si conclude domenica 20 marzo il tour de force delle squadre di Eccellenza girone B, protagoniste anche nel turno infrasettimanale andato in scena mercoledì. Dopo la vittoria con la Cuoiopelli, la capolista Livorno ha un vero e proprio match-ball per mettere in cassaforte il primato in trasferta contro il San Miniato Basso secondo. Sul neutro del "Mannucci" di Pontedera (leggi qui), solo un successo dei giallorossi, reduci dal turno di riposo, manterrebbe il campionato aperto. Tra le altre gare in programma spiccano Fratres Perignano-Ponsacco e Cenaia-Tuttocuoio: il primo è un derby tra due realtà vicinissime tra loro ma dalla situazione in classifica ben diversa; il secondo è una sorta di spareggio con in palio l'ultima casella valida per i playoff. La Cuoiopelli cerca il riscatto in casa con l'Atletico Piombino. L'Armando Picchi ospita il Castelfiorentino, mentre il Certaldo la Colligiana. Riposa il Fucecchio.

In Promozione girone D anticipo al sabato Sporting Cecina-Monterotondo. Domenica altro scontro diretto per il Colli Marittimi, atteso dalla trasferta sul campo dell'Atletico Maremma, in cui i biancoblù cercheranno di interrompere la striscia di gare senza vittorie. In cerca di riscatto anche l'Atletico Etruria, che ospiterà il Saline (blucerchiati sotto di due punti in classifica): si affronteranno due tra gli attacchi più prolifici del campionato. Partita fondamentale per il Forcoli Valdera, attuale fanalino di coda: al "Brunner" arriverà il Castiglioncello quartultimo e per gli amaranto non fare risultato significherebbe complicare ancor di più la rincorsa alla zona playout. Turno di riposo per l'Urbino Taccola, chiudono il quadro Gambassi-Sant'Andrea e Mazzola Valdarbia-Venturina.

ECCELLENZA GIRONE B - 21ª Giornata

Domenica 20 marzo (ore 14.30): Armando Picchi-Castelfiorentino; Certaldo-Colligiana; Cuoiopelli-Atletico Piombino; Fratres Perignano-Ponsacco; Cenaia-Tuttocuoio. Ore 15: San Miniato Basso-Livorno.

Riposa: Fucecchio.

Classifica: Livorno 43, San Miniato Basso 34, Cuoiopelli 33, Fratres Perignano 29, Cenaia 28, Tuttocuoio 26, Armando Picchi 23, Certaldo 23, Fucecchio 21, Ponsacco 19, Colligiana 19, Castelfiorentino 16, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 18ª Giornata

Sabato 19 marzo (ore 15): Sporting Cecina-Monterotondo.

Domenica 20 marzo (ore 15): Atletico Etruria-Saline; Atletico Maremma-Colli Marittimi; Forcoli Valdera-Castiglioncello; Gambassi-Sant'Andrea; Mazzola Valdarbia-Venturina.

Riposa: Urbino Taccola.

Classifica: Mazzola Valdarbia 31, Urbino Taccola 29, Atletico Maremma 26, Sporting Cecina 26, Colli Marittimi 24, Sant'Andrea 23, Atletico Etruria 22, Saline 20, Gambassi 19, Castiglioncello 18, Venturina 17, Monterotondo 13, Forcoli Valdera 9.