Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza girone B squadre in campo dopo il turno infrasettimanale per la terzultima giornata della regular season. Derby sentito e dai punti in palio pesanti tra Tuttocuoio e Cuoiopelli: entrambe reduci da una vittoria, con altri tre punti i ponteagolesi rimarrebbero attaccati al treno playoff, mentre i santacrocesi consoliderebbero il secondo posto. La gara di andata si concluse con un pirotecnico 4-4. Il San Miniato Basso, dopo aver perso con la Colligiana, incrocia un'altra squadra alla disperata ricerca di punti per salvarsi: il Ponsacco, in un "Comunale" che si preannuncia nuovamente in contestazione nei confronti della società rossoblù. Un Fratres Perignano in serie positiva da sei gare fa visita al Fucecchio; il Cenaia prova a ripartire, dopo una sconfitta e un pareggio, in casa del Picchi.

La 20ª giornata di Promozione girone C si apre con l'anticipo al sabato Castiglioncello-Colli Marittimi: di fronte la seconda peggior difesa (31 gol subiti in 17 gare per i labronici) e il secondo miglior attacco (29 reti segnate in 18 gare per i Colli). La domenica sfida cruciale per il Forcoli per la permanenza nella categoria: al "Brunner" arriva la diretta concorrente Monterotondo e agli amaranto serve a tutti i costi una vittoria. Atletico Etruria e Urbino Taccola si affrontano in una partita probabilmente molto combattuta (solo una sconfitta tra le mura amiche per i biancoblù; ulivetesi seconda forza del campionato), mentre il Saline prova ad invertire i pronostici della vigilia contro lo Sporting Cecina.

ECCELLENZA GIRONE B - 24ª Giornata

Domenica 3 aprile (ore 15): Armando Picchi-Cenaia; Castelfiorentino-Certaldo; Colligiana-Livorno; Fucecchio-Fratres Perignano; Ponsacco-San Miniato Basso; Tuttocuoio-Cuoiopelli.

Riposa: Atletico Piombino.

Classifica: Livorno 49, Cuoiopelli 40, San Miniato Basso 37, Fratres Perignano 36, Cenaia 32, Tuttocuoio 29, Armando Picchi 25, Colligiana 24, Certaldo 24, Fucecchio 23, Ponsacco 22, Castelfiorentino 21, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 20ª Giornata

Sabato 2 aprile (ore 15.30): Castiglioncello-Colli Marittimi.

Domenica 3 aprile (ore 15.30): Atletico Etruria-Urbino Taccola; Atletico Maremma-Venturina; Forcoli Valdera-Monterotondo; Mazzola Valdarbia-Sant'Andrea; Sporting Cecina-Saline.

Riposa: Gambassi.

Classifica: Mazzola Valdarbia 37, Urbino Taccola 32, Sporting Cecina 30, Colli Marittimi 30, Atletico Maremma 27, Atletico Etruria 26, Sant'Andrea 25, Gambassi 20, Saline 20, Venturina 18, Castiglioncello 18, Monterotondo 14, Forcoli Valdera 12.