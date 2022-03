Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza girone B si apre l'ennesima settimana intensa, che vedrà le squadre scendere in campo anche mercoledì 30 marzo per il turno infrasettimanale. Tra le gare di questa domenica spicca Tuttocuoio-Fratres Perignano: due squadre con ambizioni di playoff, sebbene gli ospiti precedano di sei lunghezze i neroverdi. Sarà fondamentale per la squadra di Marmugi fare risultato. Cuoiopelli e San Miniato Basso, rassegnate ormai ad un testa a testa per la seconda piazza vista la fuga del Livorno, faranno visita rispettivamente a Colligiana e Atletico Piombino. Attenzione soprattutto ai senesi, in serie positiva da sei giornate. Partita fondamentale in chiave salvezza per il Ponsacco, in casa col Certaldo, mentre il Cenaia proverà a centrare il quarto successo esterno di fila sul campo del Castelfiorentino.

Nel girone C di Promozione tornerà in campo dopo il turno di riposo l'Urbino Taccola, a Uliveto Terme contro il Gambassi. Con una vittoria i biancorossi metterebbero pressione alla capolista Mazzola Valdarbia, la quale deve ancora osservare la sua giornata di stop e questa domenica sarà ospite del sempre ostico Saline (all'andata finì 2-1 per i blucerchiati). Il Colli Marittimi affronterà tra le mura amiche un Forcoli Valdera rigenerato dal cambio d'allenatore e a caccia di punti per abbandonare l'ultimo posto; l'Atletico Etruria andrà in Maremma per la sfida contro il Sant'Andrea: un match che si preannuncia scoppiettante visto che si troveranno di fronte due degli attacchi più prolifici.

ECCELLENZA GIRONE B - 22ª Giornata

Domenica 27 marzo (ore 15): Atletico Piombino-San Miniato Basso; Castelfiorentino-Cenaia; Colligiana-Cuoiopelli; Fucecchio-Armando Picchi; Ponsacco-Certaldo; Tuttocuoio-Fratres Perignano.

Riposa: Livorno.

Classifica: Livorno 46, Cuoiopelli 36, San Miniato Basso 34, Fratres Perignano 32, Cenaia 31, Tuttocuoio 26, Armando Picchi 24, Certaldo 24, Fucecchio 21, Colligiana 20, Ponsacco 19, Castelfiorentino 17, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 19ª Giornata

Domenica 27 marzo (ore 15.30): Colli Marittimi-Forcoli Valdera; Urbino Taccola-Gambassi; Monterotondo-Atletico Maremma; S.Andrea-Atletico Etruria; Saline-Mazzola Valdarbia; Venturina-Sporting Cecina.

Riposa: Castiglioncello.

Classifica: Mazzola Valdarbia 34, Sporting Cecina 29, Urbino Taccola 29, Colli Marittimi 27, Atletico Maremma 26, Atletico Etruria 25, S.Andrea 24, Gambassi 20, Saline 20, Castiglioncello 18, Venturina 17, Monterotondo 13, Forcoli Valdera 12.