Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione Toscana.

La 18ª Giornata di Eccellenza girone B si apre con tre anticipi al sabato, tra i quali spicca Livorno-Fratres Perignano: prima contro quarta, rossoblù determinati a riscattare le ultime due sconfitte consecutive con una prova di livello al "Picchi". Torna in campo dopo il turno di riposo, invece, il Tuttocuoio, che ospiterà il Castelfiorentino con l'obiettivo di fare bottino pieno per rimanere attaccato al treno playoff. Domenica il Cenaia fa visita al fanalino di coda Atletico Piombino, provando ad approfittare del turno complicato del Fratres Perignano per salire al quarto posto in solitaria, mentre il Ponsacco è atteso dalla partita della verità contro il Fucecchio: con una vittoria i rossoblù si inserirebbero nella corsa per i playoff, viceversa con una sconfitta rimarebbero invischiati in piena zona playout. Infine si affronteranno le due difese meno battute del girone: San Miniato Basso e Certaldo. Con la Cuoiopelli a riposo, i giallorossi hanno l'opportunità di superarli in seconda posizione.

In Promozione girone C tutte le squadre in campo domenica. Big match di giornata il confronto tra Mazzola Valdarbia (primo) e Colli Marittimi (quarto): partita fondamentale per i biancoblù, che con tre punti (mancanti da quattro gare) si porterebbero a -2 dalla capolista. Obiettivo continuità per l'Urbino Taccola, in grande ascesa con quattro successi di fila, ad Uliveto Terme contro il Saline, rigenerato dal bel 3-1 ottenuto domenica scorsa ai danni del Sant'Andrea. Partita da non sbagliare per l'Atletico Etruria, che ospita un Monterotondo ultimo in classifica e in grande difficoltà dopo la sosta: saranno di fronte il migliore e il peggiore attacco del girone. Il Forcoli Valdera affronta in trasferta l'Atletico Maremma provando ad invertire i pronostici della vigilia. Chiudono il quadro Gambassi-Venturina e Sporting Cecina-Castiglioncello. Riposa il Sant'Andrea.

ECCELLENZA GIRONE B - 18ª Giornata

Sabato 5 marzo (ore 14.30): Colligiana-Armando Picchi; Livorno-Fratres Perignano; Tuttocuoio-Castelfiorentino.

Domenica 6 marzo (ore 14.30): Atletico Piombino-Cenaia; Ponsacco-Fucecchio; San Miniato Basso-Certaldo.

Riposa: Cuoiopelli.

Classifica: Livorno 37, Cuoiopelli 32, San Miniato Basso 30, Fratres Perignano 22, Cenaia 22, Armando Picchi 20, Certaldo 20, Tuttocuoio 19, Ponsacco 18, Castelfiorentino 16, Fucecchio 15, Colligiana 14, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 16ª Giornata

Domenica 6 marzo (ore 15): Atletico Etruria-Monterotondo; Atletico Maremma-Forcoli Valdera; Gambassi-Venturina; Mazzola Valdarbia-Colli Marittimi; Sporting Cecina-Castiglioncello; Urbino Taccola-Saline.

Riposa: Sant'Andrea.

Classifica: Mazzola Valdarbia 28, Urbino Taccola 26, Sporting Cecina 24, Colli Marittimi 23, Atletico Etruria 21, Atletico Maremma 20, S. Andrea 20, Saline 19, Gambassi 18, Castiglioncello 17, Venturina 11, Forcoli Valdera 9, Monterotondo 9.