Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza girone B è l'ora della penultima di campionato. Sfida cruciale per il Ponsacco, ospite del Livorno già matematicamente campione: i rossoblù al momento andrebbero a giocarsi i playout, ma, se la salvezza diretta dista tre punti (Colligiana), il vantaggio sulla zona retrocessione (Castelfiorentino) è invece di una sola lunghezza. Decisiva, in questo senso, sarà anche la gara del "Masini" di S. Croce sull'Arno tra la Cuoiopelli (determinata a consolidare il secondo posto) e, appunto, il Castelfiorentino. Derbissimo tra San Miniato Basso e Tuttocuoio, mentre il Fratres Perignano se la vedrà tra le mura amiche con l'Armando Picchi fresco di salvezza raggiunta.

Nel girone C di Promozione a prendersi la scena è inevitabilmente lo scontro al vertice tra Urbino Taccola e Mazzola Valdarbia. Gli ulivetesi vengono da quattro vittorie consecutive sul proprio campo e proveranno a fare bottino pieno per andare potenzialmente a pari punti con la capolista, considerando il turno di riposo già osservato dai senesi. Rinfrancato dal successo di domenica scorsa con l'Urbino, l'Atletico Etruria fa visita al Gambassi con la possibilità di superare al quarto posto i Colli Marittimi, fermi per questo turno. In chiave salvezza il Forcoli, dopo quello vinto col Monterotondo, si gioca un altro vero e proprio spareggio in casa del Venturina, mentre il Saline (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare) affronta l'Atletico Maremma.

ECCELLENZA GIRONE B - 25ª Giornata

Domenica 10 aprile (ore 15): Atletico Piombino-Colligiana; Certaldo-Fucecchio; Cuoiopelli-Castelfiorentino; Fratres Perignano-Armando Picchi; Livorno-Ponsacco; San Miniato Basso-Tuttocuoio.

Riposa: Atletico Cenaia.

Classifica: Livorno 50, Cuoiopelli 43, San Miniato Basso 40, Fratres Perignano 36, Cenaia 32, Tuttocuoio 29, Armando Picchi 28, Certaldo 27, Fucecchio 26, Colligiana 25, Ponsacco 22, Castelfiorentino 21, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 21ª Giornata

Domenica 10 aprile (ore 15.30): Urbino Taccola-Mazzola Valdarbia; Gambassi-Atletico Etruria; Monterotondo-Castiglioncello; Saline-Atletico Maremma; Sant'Andrea-Sporting Cecina; Venturina-Forcoli Valdera.

Riposa: Colli Marittimi.

Classifica: Mazzola Valdarbia 38, Sporting Cecina 33, Urbino Taccola 32, Colli Marittimi 30, Atletico Etruria 29, Atletico Maremma 27, Sant'Andrea 26, Venturina 21, Castiglioncello 21, Gambassi 20, Saline 20, Forcoli Valdera 15, Monterotondo 14.