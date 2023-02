Eccellenza: River Pieve cinico, il San Miniato Basso perde 1-0 all'esordio con Lazzerini

Squadra in casa

Squadra in casa River Pieve

Non basta una prestazione di carattere al San Miniato Basso del nuovo tecnico Lazzerini per strappare punti sul difficile campo del River Pieve, formazione imbattuta tra le mura amiche. Nel match valevole per la ventunesima giornata di Eccellenza girone A, i locali la spuntano 1-0, capitalizzando al massimo l’unica palla gol concessa dai sanminiatesi nell’arco dei 90′: a segno Ba, nell’immediato rientro dell’intervallo. Nella prima frazione di gioco giallorossi pericolosi con due tiri da fuori area: il primo, di Arapi, ben respinto da Romboli; il secondo, di Falchini, di poco alto sopra la traversa. Il San Miniato Basso resta al quartultimo posto, con un punto di vantaggio sul Tuttocuoio terzultimo e tre di ritardo dalla Massese. Sabato prossimo il derby contro il Tuttocuoio al Pagni varrà una buona fetta di stagione.

River Pieve - San Miniato Basso 1-0, il tabellino della partita

RIVER PIEVE: Romboli, Fanani, Filippi, Tocci, Lunardi, Lavorini, Babboni, Cecchini, Ba, Pieretti, Canessa. A disp.: Tozzini, Velani, Fruzzetti, Dinucci, Magera, Bosi, Rocchiccioli. All.: Fanani

SAN MINIATO BASSO: Venturini, Franzoni, Boghean, Malanchi, Fanetti, Cela, Di Benedetto, Arapi, Falchini, Anichini, Chiaramonti. A disp.: Carli, Romeo, Re, Scarselli, Nolé, Tremolanti, Salliu, Ciravegna, Marabese. All.: Lazzerini

Arbitro: Lacerenza di Barletta

Rete: 46' Ba