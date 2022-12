Eccellenza, S.Miniato Basso: si separano le strade con l'ex Pontedera Nolé

Tra le società più attive nella sessione invernale di calciomercato in Eccellenza girone A c'è il San Miniato Basso. Il club giallorosso, reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, sta cercando di rimodellare la rosa a disposizione di mister Ticciati per provare a risalire dal dodicesimo posto attuale.

Già annunciati gli acquisti di Gabriele Falchini dalla Pro Livorno Sorgenti, Alessandro Arapi dal Fratres Perignano e Lorenzo Venturini dalla Lampo, l'ultimo colpo messo a segno dal DG Geri e dal DS Pardini porta il nome di Mattia Durante, attaccante classe 2002 proveniente dal Real Forte Querceta.

Nel contempo, il San Miniato Basso ha comunicato la risoluzione del contratto di Matteo Nolé, Monsef Bourezza e Matteo Bracci, oltre alla cessione in prestito all'AC San Miniato (Promozione girone C) di Amedeo Taddei. Queste operazioni si vanno ad aggiungere alle uscite di Alessio Sabatini (al Figline) ed Alessio Lampignano (al Tuttocuoio). Nolé, centrocampista classe 1985, era tornato nel suo paese natale nel 2020 dopo una carriera spesa tra Serie D e Serie C, vestendo maglie prestigiose come quelle di Lucchese, Pontedera (2011/12, 33 presenze e 8 gol) e Sansovino.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'ASD San Miniato Basso comunica di aver ingaggiato il promettente attaccante classe 2002 Mattia Durante. La scorsa annata in forza al Livorno in Eccellenza, mettendo a segno due reti, Durante ha militato in questa prima parte di stagione nel Real Forte Querceta, in Serie D, con un gol all'attivo. Sul fronte uscite la Società annuncia la risoluzione del contratto del centrocampista Matteo Nolé (1985) e degli attaccanti Monsef Bourezza (1997) e Matteo Bracci (1998). A loro il ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata in giallorosso. Lascia, infine, con la formula del prestito il giovane attaccante Amedeo Taddei (2004), direzione AC San Miniato".