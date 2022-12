Eccellenza, ancora un rinvio per San Marco Avenza-Tuttocuoio

Slitta nuovamente la data di San Marco Avenza-Tuttocuoio, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza girone A. La partita del "Paolo Deste", già spostata da domenica 18 dicembre a mercoledì 28 dicembre, si giocherà mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30, a seguito dell'emergenza coronavirus che ha colpito la società di Ponte a Egola. Si tratterà di una sfida cruciale nei bassifondi della classifica: il Tuttocuoio, al momento terzultimo con tredici punti, in caso di vittoria sorpasserebbe il San Miniato Basso ed uscirebbe dalla zona playout, mentre con una sconfitta verrebbe avvicinato proprio dalla San Marco, attualmente penultima a quota sette punti. Dopo la trasferta di Carrara, gli uomini di Tavano torneranno in campo domenica 8 gennaio per la prima gara del girone di ritorno, sul campo del Montespertoli.