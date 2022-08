Eccellenza, San Miniato Basso: tris al Pontassieve e buone indicazioni per mister Targetti

Precampionato piuttosto convincente per un San Miniato Basso atteso dalla stagione della "verità" dopo aver raggiunto la finale playoff di Eccellenza nell'ultima annata. Dopo le vittorie con Pisa Primavera ed Empoli U18 e la sconfitta a testa alta in casa del Poggibonsi (3-1), i giallorossi hanno battuto 3-1 il Pontassieve in quella che rappresentava sia la prima amichevole con una pari categoria sia l'esordio stagionale tra le mura amiche del "Pagni". Contro i fiorentini sono andati a segno nel primo tempo capitan Sabatini ed il giovane Taddei, mentre nella ripresa è arrivato all'85' il gol del momentaneo 2-1 del Pontassieve, seguito dall'immediato tris firmato da Bourezza su rigore. Buone indicazioni e possibilità di fare nuovi esperimenti per il nuovo mister Claudio Targetti. Sabato 27 agosto il San Miniato Basso scenderà in campo per l'ultimo test prima del debutto ufficiale, previsto domenica 4 settembre in Coppa contro il Tuttocuoio: sparring partner la Real Cerretese, formazione militante nel campionato di Promozione.