Eccellenza, San Miniato Basso di rimonta col Castelfiorentino

Squadra in casa San Miniato Basso

Il San Miniato Basso prosegue la sua scalata battendo 3-1 tra le mura amiche il Castelfiorentino (quarta vittoria nelle ultime 5 giornate). Ospiti in vantaggio intorno alla mezz'ora del primo tempo, con un tiro-cross di Iaquinandi che si infila sotto l'incrocio dei pali. Al 39' arriva il pareggio dei giallorossi: Di Benedetto approfitta dell'uscita a vuoto di Lupi sul traversone di Nolè e insacca a porta sguarnita. Nel secondo tempo parte forte il San Miniato Basso, che nel giro di 10' (tra il 51' e il 61') mette la vittoria in cassaforte: prima gran gol di Chiaramonti, che, innescato da Nolè, fa a sportellate col diretto marcatore e spara sotto la traversa, poi 3-1 di Di Benedetto, su invito di Demi, autore di un bel tiro ad incrociare di sinistro. Nel finale Castelfiorentino pericoloso su calcio da fermo, ma Battini fa buona guardia. San Miniato quarto in classifica, a -1 dal terzo posto.

San Miniato Basso - Castelfiorentino, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Castelfiorentino 3-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli, Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi, Mancini. A disp.: Giannangeli, Bartoli, Castellacci, Gargini, Santagata, Taddei, Borgioli, Ciravegna, Mhilli. All.: Collacchioni.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi, Campatelli, Marinari, Vallesi, Trapassi, Giorgio, Bartolozzi, Carlotti, Iaquinandi, Torrente. A disp.: Lisi, Maltinti, Nidiaci, Lenti, Leporatti, Sarti, Ulivelli, Duranti, Botti. All.: Ghizzani.

Arbitro: Serra di Grosseto

Reti: 32' Iaquinandi (C), 39' Di Benedetto (S), 51' Chiaramonti (S), 61' Di Benedetto (S)