Eccellenza, colpaccio del Cenaia: 2-1 in casa del San Miniato Basso

Al "Pagni" esulta, a sorpresa, il Cenaia. La formazione di Macelloni batte 2-1 i padroni di casa del San Miniato Basso (terzo in classifica) e con questi tre punti irrompe in zona playoff. Dopo una prima frazione di gioco molto equilibrata, senza particolari spunti eccento un tiro insidioso dalla trequarti di Mancini (al 1') respinto in corner da Serafini, la gara si accende nella ripresa. Gli ospiti partono col piede sull'acceleratore e al 49' trovano il vantaggio con Remedi: sugli sviluppi di un cross dalla destra di Rossi, Liberati devia di testa sui piedi del numero 10 che non sbaglia. Remedi si ripete al 60', quando trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Cela su Cutroneo: 0-2. Il San Miniato Basso reagisce immediatamente, accorciando le distanze con Mancini, bravo a conquistare su fallo di Degli Esposti e a realizzare il rigore dell'1-2. Nel finale i giallorossi ci provano con qualche mischia in area avversaria, ma la difesa del Cenaia tiene duro. Gli arancioverdi arrivano alla finale di Coppa Italia Eccellenza contro la Fortis Juventus, in programma mercoledì 23 febbraio, con il pieno di fiducia.

San Miniato Basso - Cenaia 1-2, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ciravegna, Cela, Di Benedetto, Nole, Mancini, Demi, Pagliai. A disp.: Giannangeli, Romeo, Bartoli, Pacciani, Gargini, Taddei, Mhilli, Perretta, Kthella. All.: Collacchioni.

CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Malara, Degli Esposti, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Gambini. A disp.: Simoncini, Amorusi, Signorini, Carlucci, Matteoni, Rossi, Cosi, Baesso, Arapi. All.: Macelloni.

Arbitro: Spina di Barletta

Reti: 49' Remedi (C), 60' rig. Remedi (C), 62' rig.Mancini (S)