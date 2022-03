Eccellenza, il San Miniato Basso sogna in grande: 2-0 al Certaldo, il Livorno dista quattro punti

Con un gol per tempo il San Miniato Basso piega il Certaldo e, complice la sconfitta del Livorno, si porta a -4 dalla capolista amaranto. Giallorossi in vantaggio al 26' del primo tempo con Mancini, poi continuano fare la partita al cospetto di un Certaldo mai pericoloso dalle parti di Battini ma ben organizzato in fase difensiva. Nella ripresa Cela va ad un passo dal gol del raddoppio quando, su cross di Demi, spara sopra la traversa a tu per tu con Orsini. Questione di tempo, perché al 73' insacca bomber Chiaramonti. Dopo la vittoria 2-0 di domenica scorsa in casa del Fratres Perignano, bis per il San Miniato Basso, che nelle prossime due sfide si giocherà una buona fetta di campionato contro Cuoiopelli (fuori) e Livorno (in casa).

San Miniato Basso - Certaldo 2-0, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Battini, Pagliai, Liberati, Petri, Ercoli, Cela, Di Benedetto, Nole, Mancini, Demi, Kthella. A disp.: Giannangeli, Romeo, Gargini, Santagata, Borgioli, Taddei, Mhilli, Ciravegna, Chiaramonti. All.: Collacchioni.

CERTALDO: Orsini, Orsucci, Vecchiarelli, Pampalone, Olivieri, Volpini, Martini, Bernardini, Kouko, Corsi, Zanaj. A disp.: Di Furia, Biagini, Igbineweka, Bandini, Razzanelli, Dini, Fagni, Adelucci, Kamberi. All.: Ramerini.

Arbitro: Mariani di Livorno

Reti: 26' Mancini, 73' Chiaramonti