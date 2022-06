Eccellenza, cinque importanti conferme per il San Miniato Basso

Il San Miniato Basso blinda i suoi gioielli in vista della prossima stagione. Resta in giallorosso innanzitutto bomber Chiaramonti, principale terminale offensivo della squadra e autore di 10 reti nell'ultimo campionato. Per la mediana ecco le conferme dell'esperto Nolé e dei giovani Tremolanti ('99) e Di Benedetto ('01), mentre in difesa la permanenza di Cela completa un pacchetto di alto livello per la categoria assieme ai nuovi arrivati Menichetti, Sabatini e al portiere Lampignano.