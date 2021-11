Eccellenza, alla Cuoiopelli il derby del Cuoio contro il San Miniato Basso. Decisivi Pirone e Bracci

Prova d'orgoglio della Cuoiopelli, che riscatta la brutta sconfitta infrasettimanale contro il Castelfiorentino costata l'eliminazione dalla Coppa, vincendo 2-0 uno dei derby della zona del Cuoio contro il San Miniato Basso. I biancorossi approcciano bene all'incontro, mostrandosi fin dai primi minuti agguerriti e andando in vantaggio al 23' con Pirone, lesto ad approfittare di un errore difensivo avversario per insaccare alle spalle di Battini. Il resto del primo tempo racconta di un'ottima Cuoiopelli in controllo, con l'eccezione di un'occasione concessa al San Miniato Basso sulla quale è bravo a rispondere Lampignano. Nella ripresa i giallorossi salgono di giri e, dopo un altro intervento di rilievo di Lampignano, chiudono in avanti alla ricerca del pareggio, ma la Cuoiopelli resiste e in pieno recupero colpisce in contropiede con Bracci. Vittoria importante per la formazione di Marselli, attesa domenica prossima dalla super sfida contro il Livorno; il San Miniato Basso conferma di stare disputando un inizio di stagione sotto le aspettative.

San Miniato Basso - Cuoiopelli, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Cuoiopelli 0-2

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Gargini, Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi, Kthella. A disp.: Giannangeli, Romeo, Tescione, Castellacci, Santagata, Ercoli, Borgioli, Ciravegna, Mancini. All.: Collacchioni.

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Martinelli, Balduini, Martini, Chelini, Zocco, Borselli, Falchini, Pirone, Rossi. A disp.: Poli, Bagnoli, Dal Poggetto, Cornacchia, Bracci, Passerotti, Accardo, Boghean, Montemagni. All.: Marselli.

Arbitro: De Marco di Lucca

Reti: 23' Pirone, 95' Bracci