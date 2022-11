San Miniato Basso, esonerato il tecnico Claudio Targetti

Ribaltone in casa San Miniato Basso: nel post-gara dell'anticipo della nona giornata di Eccellenza girone A a Castelfiorentino (1-1), la società giallorossa ha deciso per l'esonero del tecnico Claudio Targetti. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative con tre pareggi e tre sconfitte nelle prime sei giornate, il San Miniato Basso aveva inanellato due vittorie consecutive contro Tuttocuoio e Montespertoli, prima del pareggio odierno sul campo dei valdelsani. Targetti ed il suo staff erano arrivati nella "Città del Tartufo" lo scorso maggio, dopo il 'double' in Promozione al Montespertoli. Atteso entro un paio di giorni il nome del nuovo allenatore. Di seguito il comunicato ufficiale del club sanminiatese: “L’ASD San Miniato Basso Calcio comunica di aver sollevato Claudio Targetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Con mister Targetti, sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Riccardo Bacciarelli e il match analyst Francesco Serafini. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante questi mesi in giallorosso”.