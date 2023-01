San Miniato Basso pronto a ripartire. Ticciati: "Ci manca qualche punto. Prima di tutto la salvezza"

Non una prima metà di campionato come da aspettative, ma ancora tutto un girone di ritorno per riscattarsi. Il San Miniato Basso si appresta a tornare in campo con grande determinazione per la gara inagurale del 2022 del campionato di Eccellenza girone A, in programma sabato 7 gennaio (ore 14.30) contro l'Armando Picchi al "Pagni". I giallorossi occupano attualmente il quartultimo posto in classifica con 15 punti, uno in più rispetto alla zona playout e dieci in meno dalla zona playoff.

Il tecnico Fabrizio Ticciati, subentrato a Claudio Targetti il 7 novembre, fa il punto della situazione nell'intervista rilasciata ai canali social del club sanminiatese:

"Il bilancio di quanto fatto finora stando ai punti raccolti è negativo, inutile nasconderlo. Per quanto riguarda però le prestazioni fatte siamo in credito: non abbiamo mai raccolto quanto seminato. L'unica partita da quando sono arrivato che abbiamo meritatamente perso è l'ultima in casa prima della sosta contro il Certaldo, per la quale credo di avere buona parte della responsabilità. C'è mancata un po' di fortuna, però se la squadra mantiene quel livello delle prestazioni credo che i risultati debbano venire per forza fuori.

Bisogna essere onesti e umili: la classifica parla chiaro e dice che dopo un girone d'andata siamo quartultimi. L'obiettivo primario deve essere dunque la salvezza, che va raggiunta il prima possibile. Quello di sabato, come dice la classifica, si tratta di uno scontro diretto. Sarà una partita delicatissima. Fortunatamente rigiocheremo a San Miniato: da quando ci sono io abbiamo giocato al Pagni solo la prima partita e questo ha pesato tanto. Cambiare campo ogni domenica è inevitabilmente un problema. Speriamo che le condizioni del tempo migliorino e ci permettano di giocare le partite casalinghe nel nostro campo".