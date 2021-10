Eccellenza, rimonta in extremis del San Miniato Basso: con il Fratres Perignano finisce 2-2

Finale al cardiopalma al "Pagni" di San Miniato, con i padroni di casa che recuperano nei minuti finali il doppio svantaggio al cospetto del Fratres Perignano e conquistano un punto importantissimo sia per la classifica che per il morale. La prima frazione di gioco racconta di una partita vivace, ricca di capovolgimenti di fronte. Al 10', sugli sviluppi di un corner battuto da Gamba, Battini è incerto e Parenti insacca per lo 0-1. Gli ospiti si rendono maggiormente pericolosi e vanno vicini al raddoppio con Sciapi, ma Battini devia sul palo.

Ad inizio ripresa il Fratres Perignano raddoppia: Sciapi difende il pallone spalle alla porta e serve Andolfi, che insacca con un diagonale preciso. Il San Miniato Basso non molla e da questo momento comincia a spingere con forza: Iacoponi salva in due occasioni, poi all'88' Chiaramonti riapre i giochi finalizzando una bella azione sulla sinistra di Mancini. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, i locali acciuffano il 2-2: sugli sviluppi di una punizione di Borgioli, Iacoponi para su Ciravegna, si ripete su Mancini, ma al terzo tentativo, stavolta di Chiaramonti, capitola. Pareggio dal sapore di beffa per il Fratres Perignano, ma merito al San Miniato Basso per non aver mai gettato la spugna.

San Miniato Basso - Fratres Perignano, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Fratres Perignano 2-2

SAN MINIATO BASSO: Battini, Prete, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Petri, Nole, Chiaramonti, Khtella, Di Benedetto. A disp.: Giannangeli, Romeo, Bartoli, Gargini, Santagata, Taddei, Borgioli, Ciravegna, Mancini. All.: Collacchioni.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Parenti, Genovali, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Gamba, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Invernazzi, Langella, Pinna, Pini, Taraj, Angiolini. All.: Ticciati.

Arbitro: Rugi di Empoli

Reti: 10' Parenti (FP), 53' Andolfi (FP), 88', 90'+5' Chiaramonti (SMB)